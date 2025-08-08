Ротань решил избавиться от трех игроков Полесья. Известна причина
Тренер не рассчитывает на Майсурадзе, Битона и Мустафаева
Наставник «Полесья» Руслан Ротань решил, какие футболисты ему в клубе не нужны.
Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что в клубе не рассчитывают на грузинского защитника Гиорги Майсурадзе, израильского хавбека Офека Битона и азербайджанского полузащитника Эмиля Мустафаева. Житомирский клуб работает над поиском нового места работы для вышеуказанных футболистов.
Ранее сообщалось, что левый вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана не поможет команде в ближайшем матче Лиги конференций против андоррской «Санта-Коломы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший главный тренер киевлян высказался о Владимире Бражко
Молдавская команда переиграла Виртус в первом матче Q3 Лиги конференций 3:2