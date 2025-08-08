Ротань решил избавиться от трех игроков Полесья. Известна причина

Наставник «Полесья» Руслан Ротань решил, какие футболисты ему в клубе не нужны.

Украинский журналист Виктор Вацко сообщил, что в клубе не рассчитывают на грузинского защитника Гиорги Майсурадзе, израильского хавбека Офека Битона и азербайджанского полузащитника Эмиля Мустафаева. Житомирский клуб работает над поиском нового места работы для вышеуказанных футболистов.

Ранее сообщалось, что левый вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана не поможет команде в ближайшем матче Лиги конференций против андоррской «Санта-Коломы».