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Лига конференций
29 июля 2025, 12:29 |
1174
1

В еврокубках не поможет. Ротань вернул игрока Полесья в Украину

Бени Макуана будет тренироваться в Житомире с резервным составом

29 июля 2025, 12:29 |
1174
1
В еврокубках не поможет. Ротань вернул игрока Полесья в Украину
ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Левый вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана не поможет команде в ближайшем матче Лиги конференций против андоррской «Санта-Коломы».

22-летний футболист пропустил старт тренировочных сборов из-за проблем с визовыми документами и присоединился к команде с опозданием. Перед стартом в еврокубках игрок из Конго не был включен в итоговую заявку на матчи второго квалификационного раунда.

По информации источника, Ротань принял решение отправить легионера в Украину, где он уже провел первую тренировку с резервным составом «Полесья». Наставник решил ознакомиться с возможностями вингера после того, как будут сыграны матчи в еврокубках.

Стоит отметить, что первый поединок против «Санта-Коломы» был сыгран в словацком городе Прешов, второй матч состоится в андоррском городе Энкам на стадионе «Estadi de la FAF».

В прошлом сезоне Макуана провел семь матчей за «Полесье» (ноль результативных действий) и шесть раз вышел в футболке черкасского ЛНЗ (аренда, один гол).

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Полесье Житомир Санта-Колома Бени Макуана Руслан Ротань
Николай Титюк Источник: Telegram
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До Бенімакуана женіть коуча... 
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