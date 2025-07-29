В еврокубках не поможет. Ротань вернул игрока Полесья в Украину

Левый вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана не поможет команде в ближайшем матче Лиги конференций против андоррской «Санта-Коломы».

22-летний футболист пропустил старт тренировочных сборов из-за проблем с визовыми документами и присоединился к команде с опозданием. Перед стартом в еврокубках игрок из Конго не был включен в итоговую заявку на матчи второго квалификационного раунда.

По информации источника, Ротань принял решение отправить легионера в Украину, где он уже провел первую тренировку с резервным составом «Полесья». Наставник решил ознакомиться с возможностями вингера после того, как будут сыграны матчи в еврокубках.

Стоит отметить, что первый поединок против «Санта-Коломы» был сыгран в словацком городе Прешов, второй матч состоится в андоррском городе Энкам на стадионе «Estadi de la FAF».

В прошлом сезоне Макуана провел семь матчей за «Полесье» (ноль результативных действий) и шесть раз вышел в футболке черкасского ЛНЗ (аренда, один гол).