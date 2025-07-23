Лига конференций23 июля 2025, 20:24 |
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Полесье обнародовало заявку на матчи с Санта-Коломой
Первая встреча команд состоится уже 24 июля
23 июля 2025, 20:24 |
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Житомирское «Полесье» обнародовала заявку на предстоящие матчи Лиги конференций с «Санта-Коломой».
Первая встреча состоится 24 июля в 20:00 по Киеву, а ответная игра 31 июля в 19:00 по Киеву.
В список не попали: Гиорги Майсурадзе, Бени Макуана, Богдан Леднев, Жоау Виалле, Сергей Корнийчук, Матей Матич, Эмиль Мустафаев и Никита Кравченко.
Заявка «Полесья» на матчи с «Санта-Коломой»:
- Вратари: Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец
- Защитники: Анди Хадрой, Лукас Тейлор, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко
- Полузащитники: Эдуард Сарапий, Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефи, Алексей Гуцуляк, Александр Андриевский, Ярослав Караман, Борис Крушинский, Максим Мельниченко
- Нападающие: Александр Филиппов, Андре Гонсалвеш, Николай Гайдучик
Ранее сообщалось о том, что Ротань вернул в «Полесье» игрока «Александрии».
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