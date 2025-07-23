Полесье обнародовало заявку на матчи с Санта-Коломой

Житомирское «Полесье» обнародовала заявку на предстоящие матчи Лиги конференций с «Санта-Коломой».

Первая встреча состоится 24 июля в 20:00 по Киеву, а ответная игра 31 июля в 19:00 по Киеву.

В список не попали: Гиорги Майсурадзе, Бени Макуана, Богдан Леднев, Жоау Виалле, Сергей Корнийчук, Матей Матич, Эмиль Мустафаев и Никита Кравченко.

Заявка «Полесья» на матчи с «Санта-Коломой»:

Вратари: Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец

Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец Защитники: Анди Хадрой, Лукас Тейлор, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко

Анди Хадрой, Лукас Тейлор, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко Полузащитники: Эдуард Сарапий, Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефи, Алексей Гуцуляк, Александр Андриевский, Ярослав Караман, Борис Крушинский, Максим Мельниченко

Эдуард Сарапий, Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефи, Алексей Гуцуляк, Александр Андриевский, Ярослав Караман, Борис Крушинский, Максим Мельниченко Нападающие: Александр Филиппов, Андре Гонсалвеш, Николай Гайдучик

Ранее сообщалось о том, что Ротань вернул в «Полесье» игрока «Александрии».