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Лига конференций
23 июля 2025, 20:24 |
772
0

Полесье обнародовало заявку на матчи с Санта-Коломой

Первая встреча команд состоится уже 24 июля

23 июля 2025, 20:24 |
772
0
Полесье обнародовало заявку на матчи с Санта-Коломой
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» обнародовала заявку на предстоящие матчи Лиги конференций с «Санта-Коломой».

Первая встреча состоится 24 июля в 20:00 по Киеву, а ответная игра 31 июля в 19:00 по Киеву.

В список не попали: Гиорги Майсурадзе, Бени Макуана, Богдан Леднев, Жоау Виалле, Сергей Корнийчук, Матей Матич, Эмиль Мустафаев и Никита Кравченко.

Заявка «Полесья» на матчи с «Санта-Коломой»:

  • Вратари: Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец
  • Защитники: Анди Хадрой, Лукас Тейлор, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко
  • Полузащитники: Эдуард Сарапий, Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Томер Йосефи, Алексей Гуцуляк, Александр Андриевский, Ярослав Караман, Борис Крушинский, Максим Мельниченко
  • Нападающие: Александр Филиппов, Андре Гонсалвеш, Николай Гайдучик

Ранее сообщалось о том, что Ротань вернул в «Полесье» игрока «Александрии».

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Полесье Житомир Санта-Колома Лига конференций заявка Олег Кудрик Евгений Волынец Анди Хадрой Лукас Тейлор Даниил Бескоровайный Богдан Михайличенко Сергей Чоботенко Эдуард Сарапий Таллес Коста Александр Назаренко (футболист) Руслан Бабенко Томер Йосефи Алексей Гуцуляк Александр Андриевский Ярослав Караман Борис Крушинский Максим Мельниченко Александр Филиппов Андре Гонсалвеш Николай Гайдучик Гиорги Майсурадзе Бени Макуана Жоао Виалле Богдан Леднев Сергей Корнийчук Эмиль Мустафаев Никита Кравченко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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