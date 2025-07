ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал у Баварии молодого конкурента Миколенко

Клуб АПЛ Эвертон на официальном сайте сообщил о подписании левого защитника Баварии Адама Азну. Трансфер оценивается в 9 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов.

19-летний игрок будет конкурентом для украинца Виталия Миколенко, который последние сезоны является основным футболистом на этой позиции.

В прошлом сезоне Азну играл на правах аренды в испанском Вальядолиде.

We have completed the transfer of left-back Adam Aznou from Bayern Munich for an undisclosed fee.



