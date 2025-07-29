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Англия
29 июля 2025, 19:55 | Обновлено 29 июля 2025, 20:28
655
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал у Баварии молодого конкурента Миколенко

Азну перешел в ливерпульскую команду

29 июля 2025, 19:55 | Обновлено 29 июля 2025, 20:28
655
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал у Баварии молодого конкурента Миколенко
ФК Эвертон

Клуб АПЛ Эвертон на официальном сайте сообщил о подписании левого защитника Баварии Адама Азну. Трансфер оценивается в 9 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов.

19-летний игрок будет конкурентом для украинца Виталия Миколенко, который последние сезоны является основным футболистом на этой позиции.

В прошлом сезоне Азну играл на правах аренды в испанском Вальядолиде.

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Эвертон Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
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