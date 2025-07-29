ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал у Баварии молодого конкурента Миколенко
Азну перешел в ливерпульскую команду
Клуб АПЛ Эвертон на официальном сайте сообщил о подписании левого защитника Баварии Адама Азну. Трансфер оценивается в 9 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов.
19-летний игрок будет конкурентом для украинца Виталия Миколенко, который последние сезоны является основным футболистом на этой позиции.
В прошлом сезоне Азну играл на правах аренды в испанском Вальядолиде.
We have completed the transfer of left-back Adam Aznou from Bayern Munich for an undisclosed fee.— Everton (@Everton) July 29, 2025
Welcome to Everton, Adam! 🇲🇦🔵 pic.twitter.com/sFKrteCIRH
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