РЭШФОРД: «Я верю, что он может заставить меня играть в хороший футбол»

Английский форвард Маркус Рэшфорд поделился эмоциями от дебютного матча в составе каталонской «Барселоны», где каталонцы уверенно обыграли японский Виссел Кобе (1:3).

«Я чувствую себя очень хорошо, это была хорошая игра, и действительно здорово было сыграть перед фанатами Барселоны. Это тоже помогло с точки зрения физической подготовки. Я с нетерпением жду следующих матчей. Мы сегодня победили, но важно адаптироваться к команде, влиться в стиль игры и показывать качественный футбол.

Я верю, что Ханси Флик может заставить меня играть в хороший футбол. Я буду играть там, где нужно команде, и постараюсь забивать и создавать моменты. Я буду слушать любые указания от Флика и постараюсь воплотить их в матчах, чтобы помочь команде», – сказал Маркус.

