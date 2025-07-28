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Испания
28 июля 2025, 11:57 |
353
0

РЭШФОРД: «Я верю, что он может заставить меня играть в хороший футбол»

Маркус поделился эмоциями после дебюта за «Барселону»

28 июля 2025, 11:57 |
353
0
РЭШФОРД: «Я верю, что он может заставить меня играть в хороший футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский форвард Маркус Рэшфорд поделился эмоциями от дебютного матча в составе каталонской «Барселоны», где каталонцы уверенно обыграли японский Виссел Кобе (1:3).

«Я чувствую себя очень хорошо, это была хорошая игра, и действительно здорово было сыграть перед фанатами Барселоны. Это тоже помогло с точки зрения физической подготовки. Я с нетерпением жду следующих матчей. Мы сегодня победили, но важно адаптироваться к команде, влиться в стиль игры и показывать качественный футбол.

Я верю, что Ханси Флик может заставить меня играть в хороший футбол. Я буду играть там, где нужно команде, и постараюсь забивать и создавать моменты. Я буду слушать любые указания от Флика и постараюсь воплотить их в матчах, чтобы помочь команде», – сказал Маркус.

На нашем сайте доступен обзор матча Виссел Кобе – Барселона, в котором Рэшфорд дебютировал в составе каталонского гранда.

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Маркус Рэшфорд Барселона Виссел Кобе Ханс-Дитер Флик
Олег Вахоцкий Источник: Barca Universal
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