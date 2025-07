Моуриньо может помочь Забарному с трансфером в ПСЖ

Турецкий Фенербахче, возглавляемый португальским специалистом Жозе Моуриньо, приближается к завершению трансфера защитника ПСЖ Милана Шкриньяра.

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны согласовывают финальные детали после обновленного предложения турецкого клуба, сделанного на прошлой неделе. Ожидается, что после этого «ПСЖ» предоставит разрешение игроку отправиться в Стамбул уже в ближайшие дни.

Ожидается, что после трансфера Шкриньяра в Фенербахче, руководство французского клуба будет активнее работать над переходом украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного, который и должен заменить словацкого футболиста.

Милан присоединился к парижанам в 2023 году. В прошлом сезоне Милан забил 3 гола и отдал 1 ассист в 28 матчах за парижский гранд, с которым стал триумфатором Лиги чемпионов, а также завоевал золото Лиги 1 и Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что Забарный лично позвонил Энрике и сказал все, что он думает о трансфере

