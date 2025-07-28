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  4. Забарный лично позвонил Энрике и сказал все, что он думает о трансфере
Франция
28 июля 2025, 00:21 |
273
0

Забарный лично позвонил Энрике и сказал все, что он думает о трансфере

Илья решил перейти в «ПСЖ»

28 июля 2025, 00:21 |
273
0
Забарный лично позвонил Энрике и сказал все, что он думает о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ». Переговоры с «Борнмутом» продолжаются.

Сообщается, что Илья лично позвонил наставнику парижан Луису Энрике, чтобы узнать, рассчитывает ли он на его талант. Разговор с Энрике убедил Илью – тренер видит в нем неизменного игрока основы, который в будущем заменит легенду клуба Маркиньоса.

Сообщается, что переговоры между «Борнмутом» и «ПСЖ» проходят в позитивном ключе – в ближайшие дни стоит ждать трансферную бомбу.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Луис Энрике трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Foot01.com
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