Забарный лично позвонил Энрике и сказал все, что он думает о трансфере

Защитник сборной Украины Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ». Переговоры с «Борнмутом» продолжаются.

Сообщается, что Илья лично позвонил наставнику парижан Луису Энрике, чтобы узнать, рассчитывает ли он на его талант. Разговор с Энрике убедил Илью – тренер видит в нем неизменного игрока основы, который в будущем заменит легенду клуба Маркиньоса.

Сообщается, что переговоры между «Борнмутом» и «ПСЖ» проходят в позитивном ключе – в ближайшие дни стоит ждать трансферную бомбу.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.