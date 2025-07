Сарина Вигман повторила рекорд чемпионатов Европы

В финальном матче женского чемпионата Европы сборная Англии победила сборную Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (3:1 – по пенальти).

Голландка Сарина Вигман стала третьим тренером в истории, который выиграл три чемпионата Европы подряд. До нее этого достигали только представители Германии – Геро Бизанц и Тина Тойне.

Sarina Wiegman has become the third manager to win three consecutive women's Euros titles after Germany duo Gero Bisanz (1989, 1991, 1995) and Tina Theune (1997, 2001, 2005) ⭐️⭐️⭐️#WEuro2025 #BBCFootball pic.twitter.com/GE4V5Nf7gb