Финал женского Евро отметился интересными статистическими фактами

В финальном матче женского чемпионата Европы сборная Англии победила сборную Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (3:1 – по пенальти).

Поединок запомнился интересными статистическими фактами.

Мариона Кальдентей забила свой третий гол на чемпионатах Европы и второй в текущем (первый был забит в ворота сборной Бельгии).

Интересным фактом является то, что Калдентей сделала это ударом головой. В последний раз в финалах чемпионатов мира или Европы подобным образом отличилась американка Эбби Вамбах в воротах сборной Японии в 2011 году. Алессия Руссо забила свой гол в матче также ударом головой.

Руссо забила уже 9 голов за сборную Англии на крупных турнирах (и 25-й в целом). Только Эллен Уайт имеет в своем активе больше (10).

Мариона Калдентей стала первой испанской игроком, которая забила голы в двух международных финалах. Первый гол был забит в решающем матче Лиги Наций 2023 года против сборной Франции.

Люси Бронз сыграла свой 36-й матч на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы), что является абсолютным рекордом среди всех игроков сборной Англии.

