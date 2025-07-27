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27 июля 2025, 02:28 | Обновлено 27 июля 2025, 02:31
153
0

Обещание. Арнатутович со слезами на глазах объяснил переход к Црвену Звезду

Известный австрийский форвард осуществил мечту бывшего тренера

27 июля 2025, 02:28 | Обновлено 27 июля 2025, 02:31
153
0
Обещание. Арнатутович со слезами на глазах объяснил переход к Црвену Звезду
https://sport.sky.it

36-летний австрийский форвард Марко Арнаутович недавно стал игроком «Црвены Звезды».

На пресс-конференции эксигрец топ-клубов Европы рассказал о своем решении играть за сербский клуб.

«Я обещал Синише, что приду в «Црвену Звезду», и сейчас я здесь», – такими словами Марко Арнаутович представился на пресс-конференции в новом клубе, не сдержав слез, вспоминая своего друга Синиша Михайловича.

«Мы говорили о «Црвене Звезде» каждый день. Когда я прибыл на стадион, то за эти два дня наплакал больше, чем за всю мою жизнь. Я общался с его семьей. Это было мое обещание.

После завершения сезона я уехал в отпуск. Мой брат сказал, что есть много предложений. Я не хотел об этом слышать – сезон был тяжелым. Вернувшись в Милан, брат сказал, что позвонил директору Звезддану Терзичу. Я ответил: хорошо, поговорим. И все решилось через час. Через три часа я уже готов был вылетать в Белград».

Арнаутович выступал за «Болонью» под руководством Синиши Михайловича. Именно этот клуб был последним в жизни знаменитого сербского тренера. 15 декабря 2022 года Михайлович умер от лейкемии.

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Александр Сильченко Источник: Sky Sport Italia
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