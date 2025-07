Де Пауль – восьмой аргентинец, с которым Месси сыграет в клубе и в сборной

Аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль стал новым игроком «Интер Майами».

Американский клуб стал пятой командой в клубной карьере аргентинца.

Статистика Родриго Де Пауля за разные команды

Родриго Де Пауль станет восьмым игроком, который сыграет вместе с Лионелем Месси как в клубе, так и в сборной.

Игроки, которые играли за клуб и за сборную Аргентины вместе с Лионелем Месси

🇦🇷 Rodrigo De Paul’s underrated stats by club:



🇮🇹 Udinese: 34 goals, 37 assists

🇪🇸 Atletico: 14 goals, 26 assists

🇪🇸 Valencia: 2 goals, 4 assists

🇦🇷 Racing Club: 7 goals, 7 assists



Up next: Inter Miami.🔥 pic.twitter.com/metPO3r2xZ