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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер Майами подписал чемпиона мира, который феерил в Ла Лиге
Major League Soccer
26 июля 2025, 08:51 |
163
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер Майами подписал чемпиона мира, который феерил в Ла Лиге

Родриго Де Пауль перебрался в MLS

26 июля 2025, 08:51 |
163
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер Майами подписал чемпиона мира, который феерил в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Интер Майами официально объявил о подписании аргентинского полузащитника Родриго Де Пауля, ставшего чемпионом мира в 2022 году. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, аргентинец перебрался в MLS на правах арендного соглашения, которое рассчитано до конца сезона 2025 года. Контракт включает опцию выкупа с контрактом до конца сезона 2029 года.

Родриго выступал за «Атлетико» с июля 2021-го после перехода из «Удинезе» за 35 миллионов евро. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что МЛС официально дисквалифицировала Месси

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Родриго Де Пауль Интер Майами трансферы трансферы Ла Лиги Major League Soccer (MLS) Атлетико Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: ФК Интер Майами
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