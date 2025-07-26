ОФИЦИАЛЬНО. Интер Майами подписал чемпиона мира, который феерил в Ла Лиге

Интер Майами официально объявил о подписании аргентинского полузащитника Родриго Де Пауля, ставшего чемпионом мира в 2022 году. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, аргентинец перебрался в MLS на правах арендного соглашения, которое рассчитано до конца сезона 2025 года. Контракт включает опцию выкупа с контрактом до конца сезона 2029 года.

Родриго выступал за «Атлетико» с июля 2021-го после перехода из «Удинезе» за 35 миллионов евро. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.

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