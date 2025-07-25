Фердинанд имеет уникальный рекорд АПЛ. Сможет ли Вирц побить его?
Опубликован рейтинг трансферных рекордов за всю историю Премьер-лиги
Немецкий хавбек Флориан Вирц в это летнее межсезонье побил трансферный рекорд АПЛ. Немец за 125 млн евро перешел из «Байера» в «Ливерпуль».
Известный портал Transfermarkt подготовил по этому поводу интересную статистическую цепочку. Были упомянуты все обладатели трансферных рекордов АПЛ и количество дней в этом звании.
Интересным фактом оказалось то, что самый длительный отрезок времени в качестве рекордсмена лиги провел Рио Фердинанд – 3332 дня.
Все обладатели трансферного рекорда АПЛ
- 2,7 млн евро – Даррен Андертон (1992/93, 23 дня)
- 4,5 млн евро – Алан Ширер (1992/93, 608 дней)
- 5 млн евро – Даррен Пикок (1993/94, 111 дней)
- 7,5 млн евро – Крис Саттон (1994/95, 183 дня)
- 9,6 млн евро – Энди Коул (1994/95, 170 дней)
- 13 млн евро – Стэн Коллимор (1995/96, 395 дней)
- 18 млн евро – Алан Ширер (1996/97, 701 день)
- 19,3 млн евро – Дуайт Йорк (1998/99, 731 день)
- 22,5 млн евро – Джимми Флойд Гассельбайнк (2000/01, 148 дней)
- 26 млн евро – Рио Фердинанд (2000/01, 217 дней)
- 28,5 млн евро – Рууд ван Нистелрой (2001/02, 12 дней)
- 42,6 млн евро – Хуан Себастьян Верон (2001/02, 374 дня)
- 46 млн евро – Рио Фердинанд (2002/03, 3115 дней)
- 58,5 млн евро – Фернандо Торрес (2010/11, 1303 дня)
- 75 млн евро – Анхель Ди Мария (2014/15, 369 дней)
- 76 млн евро – Кевин Де Брюйне (2015/16, 345 дней)
- 105 млн евро – Поль Погба (2016/17, 1822 дня)
- 117,5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, 544 дня)
- 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, 882 дня)
- 125 млн евро – Флориан Виртц (2024/25, 24+ дней)
Florian Wirtz hold the record for the biggest transfer fee paid by a Premier League club 👏— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 25, 2025
But he may lose that title in less than one month 😮 pic.twitter.com/Dj3Umipxn0
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