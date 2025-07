Фердинанд имеет уникальный рекорд АПЛ. Сможет ли Вирц побить его?

Немецкий хавбек Флориан Вирц в это летнее межсезонье побил трансферный рекорд АПЛ. Немец за 125 млн евро перешел из «Байера» в «Ливерпуль».

Известный портал Transfermarkt подготовил по этому поводу интересную статистическую цепочку. Были упомянуты все обладатели трансферных рекордов АПЛ и количество дней в этом звании.

Интересным фактом оказалось то, что самый длительный отрезок времени в качестве рекордсмена лиги провел Рио Фердинанд – 3332 дня.

Все обладатели трансферного рекорда АПЛ

Florian Wirtz hold the record for the biggest transfer fee paid by a Premier League club 👏



But he may lose that title in less than one month 😮 pic.twitter.com/Dj3Umipxn0