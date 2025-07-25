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Лига Европы
Левски
24.07.2025 20:30 – FT 0 : 0
Брага
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Лига Европы
25 июля 2025, 16:24 | Обновлено 25 июля 2025, 16:27
19
0

Левски – Брага – 0:0. Видеообзор матча

Оборона оказалась сильнее атаки

25 июля 2025, 16:24 | Обновлено 25 июля 2025, 16:27
19
0
Левски – Брага – 0:0. Видеообзор матча
ФК Брага

В четверг, 24 июля, в Софии (Болгария) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Левски» принимал португальский клуб «Брага».

«Брага» больше контролировала мяч. А вот по ударам в створ у команд равенство – по два.

С таким вызовом голкиперы справились. И на табло остались нули.

Ответный поединок пройдет 31 июля в Португалии. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Болгария

Левски (Болгария) – Брага (Португалия) – 0:0

Видеообзор матча

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Лига Европы видео голов и обзор Брага Левски София
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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