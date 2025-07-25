Левски – Брага – 0:0. Видеообзор матча
Оборона оказалась сильнее атаки
В четверг, 24 июля, в Софии (Болгария) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Левски» принимал португальский клуб «Брага».
«Брага» больше контролировала мяч. А вот по ударам в створ у команд равенство – по два.
С таким вызовом голкиперы справились. И на табло остались нули.
Ответный поединок пройдет 31 июля в Португалии. Начало матча в 22:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Болгария
Левски (Болгария) – Брага (Португалия) – 0:0
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Корай Челикер дал краткое резюме игре украинского хавбека
В каталонском клубе работают над тем, чтобы Марк-Андре тер Штеген покинул клуб