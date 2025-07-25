Мидтьюлланд – Хиберниан – 1:1. Видео голов и обзор матча

В четверг, 24 июля, в городе Гернирг (Дания) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Мидтьюлланд» принимал шотландский клуб «Хиберниан».

Гости быстро освоились Уже на 7-й минуте поединка Джейми Макграт вывел «Хиберниан» вперед.

«Мидтьюлланд» владел солидным преимуществом во владении мячом но отыграться смог только на 72-й минуте. Автором гола стал Арал Шимшир.

Ответный поединок пройдет 31 июля в Шотландии. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Дания

Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия) – 1:1

Голы: Арал Шимшир, 72 – Джейми Макграт, 7

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