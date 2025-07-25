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Лига Европы
Мидтьюлланд
24.07.2025 20:30 – FT 1 : 1
Хиберниан
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Лига Европы
25 июля 2025, 15:59 |
58
0

Мидтьюлланд – Хиберниан – 1:1. Видео голов и обзор матча

Команды не смогли определить сильнейшего

25 июля 2025, 15:59 |
58
0
Мидтьюлланд – Хиберниан – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Мидтьюлланд

В четверг, 24 июля, в городе Гернирг (Дания) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Мидтьюлланд» принимал шотландский клуб «Хиберниан».

Гости быстро освоились Уже на 7-й минуте поединка Джейми Макграт вывел «Хиберниан» вперед.

«Мидтьюлланд» владел солидным преимуществом во владении мячом но отыграться смог только на 72-й минуте. Автором гола стал Арал Шимшир.

Ответный поединок пройдет 31 июля в Шотландии. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Дания

Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия) – 1:1

Голы: Арал Шимшир, 72 – Джейми Макграт, 7

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Араль Симсир (Мидтьюлланд).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Jamie McGrath (Хиберниан).
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Лига Европы видео голов и обзор Мидтьюлланд Хиберниан (Шотландия)
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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