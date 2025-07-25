Мидтьюлланд – Хиберниан – 1:1. Видео голов и обзор матча
Команды не смогли определить сильнейшего
В четверг, 24 июля, в городе Гернирг (Дания) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Мидтьюлланд» принимал шотландский клуб «Хиберниан».
Гости быстро освоились Уже на 7-й минуте поединка Джейми Макграт вывел «Хиберниан» вперед.
«Мидтьюлланд» владел солидным преимуществом во владении мячом но отыграться смог только на 72-й минуте. Автором гола стал Арал Шимшир.
Ответный поединок пройдет 31 июля в Шотландии. Начало матча в 22:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Дания
Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия) – 1:1
Голы: Арал Шимшир, 72 – Джейми Макграт, 7
Видео голов и обзор матча
События матча
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