Мидтьюлланд и Хиберниан сыграли в ЛЕ. Это возможные соперники Александрии
Первая игра завершилась вничью, как и поединок Левски с Брагой
Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы.
Мидтьюлланд из Дании и Хиберниан из Шотландии сыграли вничью (1:1).
Команда, которая проиграет это противостояние, станет в Q3 Лиги конференций соперником победителя пары Александрия – Партизан (0:2 в первом матче Q2 ЛК).
Левски из Болгарии и Брага из Португалии также разошлись миром (0:0).
Ответные матчи Q2 Лиги Европы запланированы на 31 июля.
Лига Европы. Квалификация Q2
Первые матчи, 24 июля 2025
Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия) – 1:1
Голы: Арал Шимшир, 72 – Джейми Макграт, 7
Левски (Болгария) – Брага (Португалия) – 0:0
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