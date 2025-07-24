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Лига Европы
Левски
24.07.2025 20:30 – FT 0 : 0
Брага
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Лига Европы
24 июля 2025, 22:29 | Обновлено 24 июля 2025, 22:39
165
2

Мидтьюлланд и Хиберниан сыграли в ЛЕ. Это возможные соперники Александрии

Первая игра завершилась вничью, как и поединок Левски с Брагой

24 июля 2025, 22:29 | Обновлено 24 июля 2025, 22:39
165
2
Мидтьюлланд и Хиберниан сыграли в ЛЕ. Это возможные соперники Александрии
ФК Хиберниан

Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Мидтьюлланд из Дании и Хиберниан из Шотландии сыграли вничью (1:1).

Команда, которая проиграет это противостояние, станет в Q3 Лиги конференций соперником победителя пары Александрия – Партизан (0:2 в первом матче Q2 ЛК).

Левски из Болгарии и Брага из Португалии также разошлись миром (0:0).

Ответные матчи Q2 Лиги Европы запланированы на 31 июля.

Лига Европы. Квалификация Q2

Первые матчи, 24 июля 2025

Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия) – 1:1

Голы: Арал Шимшир, 72 – Джейми Макграт, 7

Левски (Болгария) – Брага (Португалия) – 0:0

Инфографика

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Лига Европы Мидтьюлланд Хиберниан (Шотландия) Александрия Левски София Брага Партизан Белград
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Дуже хотілося б, що б Олександрія зіграла з кимось з цієї пари. Але, такого не буде
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+1
Der Gartenzwerg
Суперники Олександрії - ха-ха
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0
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