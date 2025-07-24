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Лига Европы
Шериф
24.07.2025 20:00 – FT 1 : 3
Утрехт
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Лига Европы
24 июля 2025, 22:12 | Обновлено 24 июля 2025, 22:36
88
0

Лига Европы. Шериф дома проиграл Утрехту, Баник и Легия разошлись миром

Вечером 24 июля проходят матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы

24 июля 2025, 22:12 | Обновлено 24 июля 2025, 22:36
88
0
Лига Европы. Шериф дома проиграл Утрехту, Баник и Легия разошлись миром
ФК Утрехт

Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы.

Шериф из Тирасполя дома проиграл Утрехту из Нидерландов (1:3).

Чешский Баник Остава и польская Легия Варшава разошлись миром (2:2).

Ответный поединки Q2 Лиги Европы запланированы на 31 июля.

Лига Европы. Квалификация Q2

Первые матчи, 24 июля 2025

Баник Острава (Чехия) – Легия (Польша) – 2:2

Голы: Шин, 13, Фридрих, 65 – Капустка, 32, Нсаме, 88

Шериф (Молдова) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3

Голы: Адемо, 24 – Йенсен, 33, Виргевер, 54, Блейк, 70

Инфографика

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Лига Европы Шериф Тирасполь Утрехт Баник Острава Легия Варшава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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