Лига Европы. Шериф дома проиграл Утрехту, Баник и Легия разошлись миром
Вечером 24 июля проходят матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы
Вечером 24 июля проходят первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы.
Шериф из Тирасполя дома проиграл Утрехту из Нидерландов (1:3).
Чешский Баник Остава и польская Легия Варшава разошлись миром (2:2).
Ответный поединки Q2 Лиги Европы запланированы на 31 июля.
Лига Европы. Квалификация Q2
Первые матчи, 24 июля 2025
Баник Острава (Чехия) – Легия (Польша) – 2:2
Голы: Шин, 13, Фридрих, 65 – Капустка, 32, Нсаме, 88
Шериф (Молдова) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3
Голы: Адемо, 24 – Йенсен, 33, Виргевер, 54, Блейк, 70
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