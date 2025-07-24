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Лига Европы
Шериф
24.07.2025 20:00 - : -
Утрехт
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Лига Европы
24 июля 2025, 04:12 |
14
0

Шериф – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 24 июля в 20:00 по Киеву

24 июля 2025, 04:12 |
14
0
Шериф – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Шериф

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24 июля на Шериф пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги Европы, в котором Шериф встретится с Утрехтом. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Шериф

Команда в этом столетии был безоговорочно лучшей в молдавском футболе. И добивался успехов на евроарене - при Вернидубе играли в групповом раунде Лиги чемпионов, и там опережали Шахтер в споре за третье место. Но вот уже дважды, в 2023-м и 2024-м, титул отдавали кому-то другому - провал, по меркам фаворита №1.

Сейчас клуб настроен серьезно вернуть титул в Тирасполь. И среди побед, что уже успели набрать, были и выездные 2:1 с действующим чемпионом, Милсами. Кроме того, получилось максимально уверенно выиграть первый поединок квалификации Лиги Европы: Приштине забивали по дважды в каждом из таймов. Так что после тех 4:0 благодушно позволили в Косово хозяевам закончить выступления в турнире пусть и минимальной, но хотя бы победой - оформили 1:0 в пользу соперника.

Утрехт

Клуб не относится к голландским грандам - только раз, в середине века, был чемпионом, лишь несколько кубков добыты, причем в последний раз датировался еще 2004-м годом. Но в последнее время были неплохие результаты, что позволяло пробиваться на евроарену.

В любом случае, 2024/2025 был для команды настоящим прорывом. Но с привкусом неудачи, ведь довольно долго получалось удерживать третье место. Но все же Фейеноорд на финальном отрезке сумел добиться прогресса, сместив конкурента на 4-ю позицию. Впрочем, даже это позволяет подопечным Рона Янса вернуться в Лигу Европы, после 6-летней паузы. Под такой старт даже подписали ряд новичков, впрочем, делая привычный акцент на свободных агентах, а за Дерри Меркина отдали Шальке всего лишь чуть более миллиона - в Нидерландах прагматично считают деньги.

Статистика личных встреч

Впервые голландцы приедут в Тирасполь.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены, что получится у голландцев выиграть уже на выезде. Но для них это только старт нового сезона - в таких условиях стоит поставить на опытных хозяев с форой +1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Шериф
24 июля 2025 -
20:00
Утрехт
Фора Утрехта (+1) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Шериф Тирасполь Утрехт Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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