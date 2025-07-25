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Лига Европы
Шериф
24.07.2025 20:00 – FT 1 : 3
Утрехт
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Лига Европы
25 июля 2025, 14:18 |
31
0

Шериф – Утрехт – 1:3. Видео голов и обзор матча

«Утрехт» одержал волевую победу

25 июля 2025, 14:18 |
31
0
Шериф – Утрехт – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Утрехт

В четверг, 24 июля, в городе Ниспорены (Молдова) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Шериф» принимал «Утрехт» из Нидерландов.

«Шериф» вышел вперед на 24-й минуте матча. Но еще до перерыва «Утрехт» сравнял счет.

Во втором тайме клуб из Нидерландов забил еще два мяча. «Шерифу» будет очень непросто отыграть два мяча отставания на чужом поле.

Ответный поединок пройдет 31 июля в Нидерландах. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Молдова

Шериф (Молдова) – Утрехт (Нидерланды) – 1:3

Голы: Адемо, 24 – Йенсен, 33, Виргевер, 54, Блейк, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Эдриен Блэйк (Утрехт).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Виргевер (Утрехт).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Йенсен (Утрехт).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Адемо (Шериф).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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