Шахтер, это было действительно круто

Не так уж и давно, после отставки с поста главного тренера «Шахтера» Патрика ван Леувена и назначения на пост Марино Пушича, один из ведущих игроков донецкой команды (Георгий Судаков) слишком эмоционально отреагировал на эту рокировку. Дескать, за пятнадцать минут новый тренер сумел объяснить то, что предыдущий тренер не мог объяснить за полгода.

После трех официальных матчей нового сезона лично у меня складывается стойкое ощущение дежавю. Фактически на протяжении всего минувшего сезона «горняки» мучились. Мучились под руководством тренера, который по сравнению с консерватором и гипсовым памятником ван Леувеном был не только новатором, но и душкой.

Однако в силу разных причин, порой не понятных до сих пор, новатор и душка Пушич почему-то превратился в истукана, который не мог донести до игроков элементарного.

И вот приходит новый тренер, и все становится на свои места. И едва ли не каждый игрок нынешнего «Шахтера» имеет полное право повторить слишком эмоциональные слова Георгия Судакова, сказанные им сразу после долгожданной отставки ван Леувена.

Арда Туран поменял в игре «Шахтера», если разобраться, буквальную мелочь. Молодой турецкий тренер освободил игроков атаки от излишней черновой работы. Конечно, это утверждение весьма условное, и содержит в себе кучу поправок и исключений. Однако, вместе с тем, нельзя не отметить, что позиции игроков середины поля при Туране поменялись.

Речь, в первую очередь, о тройке игроков, располагающихся под атакующей тройкой. Если брать конкретный случай, то есть игру против «Бешикташа», то имеется ввиду Марлон, Очеретько и Судаков.

Позиция бразильца при этом остается неизменной: типический волнорез. Ну, может и не совсем типический, но Гомес в данной конструкции не выходит за рамки опций опорного полузащитника.

А вот дальше – намного интереснее. Судаков и Очеретько (если бы на месте Очеретько был Бондаренко, то и он тоже бы размещался аналогично) выдвигаются значительно выше Марлона. Мы имеем перевернутый треугольник: Марлон – одна его вершина, от которой прямые выходят к Судакову и Очеретько.

Судаков и Очеретько при новой расстановке размещаются почти на одной линии с форвардом. Такая расстановка сразу же создает для «горняков» численное превосходство в атаке. И, в то же время, значительно упрощает жизнь фланговым игрокам атаки.

ФК Шахтер. Олег Очеретько

Если при Пушиче фланговые игроки атаки «Шахтера», играя фактически по той же модели, что и сейчас, были вынуждены сами себе организовывать и пространство, и моменты, то теперь при столь высокой позиции центральных полузащитников крылья донецкой атаки получают изначально больше свободы и возможности, ибо два игрока центра поля, в нашем случае Судаков и Очеретько, не только вытягивают на себя игроков защиты соперника, но и способны выдавать разрезающие передачи.

Такое игровое построение немного сковывает яркость и эффектность того-таки Судакова. По стамбульскому матчу можно сделать вывод, что Георгия не было видно на поле. Но, как по мне, это вывод опрометчивый, ведь, вытягивая на себе сразу двух соперников, этим самым Судаков развязывал руки и ноги бразильцам. И его роль в победе над «Бешикташем» весьма существенна.

Однако, как и всегда, в данном случае есть свое «но». На данный момент такое новшество сработало. Не в последнюю очередь потому, что «Бешикташ» оказался явно сыроватым. Мы не зря акцентировали внимание на том, что команда Сульшера сейчас не бежит, проигрывая всем подряд на тренировочных сборах. Поэтому с такой небегущей, слабоватой еще в физическом плане командой новшество от Арды Турана зашло на ура. И быстроногие бразильцы, получив свободу и имея нерадивых оппонентов, то есть на тяжелых ногах, запросто обыгрывали их один в один.

Но это отнюдь не значит, что такое новшество может на постоянной основе приносить «горнякам» дивиденды. Все-таки слишком высокое расположение центральных полузащитников – дело слишком рискованное, ибо бегущая команда может воспользоваться разрывами, образовавшимися внутри донецкого треугольника в центре поля.

Но мы ведь говорим о конкретном поединке, правда ведь? И за этот конкретный поединок и Арда Туран, и его команда заслужили на самые лестные эпитеты. Да, всегда хочется лучшего и большего. И было бы вообще замечательно, если бы разница в счете была в три мяча. Тогда бы за выход нашей команды в третий раунд квалификации Лиги Европы можно было вообще не волноваться.

ФК Шахтер. Арда Туран

Сейчас, все-таки, нельзя утверждать, что «Шахтер» уже решил свою задачу. Уж слишком легко «горняки» не только забивали в чужие ворота, но и пропускали в собственные.

Но, опять-таки, не будем забегать наперед. Я более чем уверен, что и к ответному поединку против «орлов» дончане подойдут со всей ответственностью. И в этой связи весьма показательные слова Алиссона, заявившего, что второй матч против «Бешикташа» должен начаться для его команды со счета 0:0.

А в общем, повторюсь еще раз, это было весьма круто. Каким бы ни был сейчас разобранным или тяжелым «Бешикташ», это не умаляет заслуг «Шахтера». Однозначно – молодцы. Особенно на фоне игры и результата так называемой «волчьей стаи».