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Лига конференций
Ильвес
24.07.2025 19:00 – FT 4 : 3
АЗ Алкмаар
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Лига конференций
24 июля 2025, 21:35 | Обновлено 24 июля 2025, 21:52
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Лига конференций. Ильвес переиграл АЗ Алкмаар в ярком матче с 7 голами

Финский клуб, проигравший Шахтеру в 1-м раунде ЛК, сотворил сенсацию

24 июля 2025, 21:35 | Обновлено 24 июля 2025, 21:52
172
0
Лига конференций. Ильвес переиграл АЗ Алкмаар в ярком матче с 7 голами
Getty Images/Global Images Ukraine

Финский Ильвес сотворил настоящую сенсацию в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, одержав волевую победу над нидерландским АЗ Алкмар (4:3). Команды подарили настоящий футбольный спектакль в Тампере.

Хозяева уже на 8-й минуте открыли счет, отличился Роопе Риски. АЗ быстро ответил, Трой Перрот реализовал свой момент. Еще до перерыва Ильвес снова вышел вперед: Риски оформил дубль.

Во втором тайме АЗ сравнял счет благодаря результативным действиям Свена Мейнанса. Однако дальше забивал Ильвес. Сначала Аделеке Акиньеми вывел команду вперед, а через несколько минут Мариус Седербек сделал счет 4:2. В компенсированное время Мекс Мердинк сократил отставание до минимума.

Теперь перед АЗ стоит задача – после поражения 3:4 отыграться дома в ответном матче через неделю. Интересно, что в Q1 Лиги Европы Ильвес потерпел фиаско в противостоянии с донецким Шахтером (0:6, 0:0).

Лига конференций. Квалификация Q2

Первый матч. Тампере (Финляндия). 24 июля 2025

Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 4:3

Голы: Риски, 8, 39, Акиньеми, 66, Седербек, 70 – Перрот, 16, Мейнанс, 58, Мердинк, 90+5

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Ильвес Тампере АЗ Алкмаар Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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