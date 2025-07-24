Лига конференций. Ильвес переиграл АЗ Алкмаар в ярком матче с 7 голами
Финский клуб, проигравший Шахтеру в 1-м раунде ЛК, сотворил сенсацию
Финский Ильвес сотворил настоящую сенсацию в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, одержав волевую победу над нидерландским АЗ Алкмар (4:3). Команды подарили настоящий футбольный спектакль в Тампере.
Хозяева уже на 8-й минуте открыли счет, отличился Роопе Риски. АЗ быстро ответил, Трой Перрот реализовал свой момент. Еще до перерыва Ильвес снова вышел вперед: Риски оформил дубль.
Во втором тайме АЗ сравнял счет благодаря результативным действиям Свена Мейнанса. Однако дальше забивал Ильвес. Сначала Аделеке Акиньеми вывел команду вперед, а через несколько минут Мариус Седербек сделал счет 4:2. В компенсированное время Мекс Мердинк сократил отставание до минимума.
Теперь перед АЗ стоит задача – после поражения 3:4 отыграться дома в ответном матче через неделю. Интересно, что в Q1 Лиги Европы Ильвес потерпел фиаско в противостоянии с донецким Шахтером (0:6, 0:0).
Лига конференций. Квалификация Q2
Первый матч. Тампере (Финляндия). 24 июля 2025
Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 4:3
Голы: Риски, 8, 39, Акиньеми, 66, Седербек, 70 – Перрот, 16, Мейнанс, 58, Мердинк, 90+5
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