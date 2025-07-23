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Ильвес
24.07.2025 19:00 - : -
АЗ Алкмаар
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Лига конференций
23 июля 2025, 18:40 | Обновлено 23 июля 2025, 19:17
38
0

Ильвес – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 24 июля в 19:00 по Киеву

23 июля 2025, 18:40 | Обновлено 23 июля 2025, 19:17
38
0
Ильвес – АЗ Алкмаар. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК АЗ Алкмаар

В четверг, 24 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между финским «Ильвесом» и нидерландским «АЗ Алкмаар». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Ильвес

После 17 игр текущего сезона чемпионата Финляндии «Ильвес» имеет 35 баллов на счету и занимает 1-е место, опережая «Интер Турку» на 1 очко (однако у «Интера» есть игра в запасе). В кубке коллектив потерпел поражение 3:0 от «Гнистана» на стадии 1/16 финала. А вот начало еврокубкового сезона у команды совсем не удалось – в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы клуб уступил донецкому «Шахтеру» с общим счетом 6:0.

АЗ Алкмаар

В Эредивизе в прошлом сезоне коллектив набрал 57 баллов по итогу 34 поединков, занял 5-е место и благодаря этому получил право играть в матчах за выход в Лигу конференций. Там в финале «АЗ» одолел «Твенте» со счетом 3:2, поэтому сейчас красно-белые и имеют право играть в отборе третьего по силе евротурнира. В Кубке Нидерландов команда дошла до финала, где уступила 1:2 «Гоу Эхед Иглс».

Интересные факты

  • Ни одна команда не забила больше голов в текущем сезоне чемпионата Финляндии, чем «Ильвес» – 37 мячей.
  • «АЗ Алкмаар» пропустил всего 37 голов в прошлом сезоне Эредивизе – 2-й лучший результат.
  • В последних 11-ти домашних играх «Ильвес» потерпел лишь 1-е поражение.

Прогноз

Я поставлю на победу «АЗ Алкмаар» с форой -1 и коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Ильвес
24 июля 2025 -
19:00
АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар с форой -1 1.6 Сделать ставку

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АЗ Алкмаар Ильвес Тампере прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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