Баник Острава – Легия – 2:2. Видео голов и обзор матча

В четверг, 24 июля, в городе Острава (Чехия) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. Баник Острава принимал польскую Легию.

Хозяева вышли вперед на 13-й минуте матча. Гол на свой счет записал Матей Шин. Легия сравняла счет на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Бартош Капустка.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами. При этом Легия ушла от поражения на 88-й минуте.

Ответный поединок пройдет 31 июля в Польше. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Чехия

Баник Острава (Чехия) – Легия (Польша) – 2:2

Голы: Шин, 13, Фридрих, 65 – Капустка, 32, Нсаме, 88

Видео голов и обзор матча