Баник Острава – Легия – 2:2. Видео голов и обзор матча
Легия спаслась от поражения в конце матча
В четверг, 24 июля, в городе Острава (Чехия) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. Баник Острава принимал польскую Легию.
Хозяева вышли вперед на 13-й минуте матча. Гол на свой счет записал Матей Шин. Легия сравняла счет на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Бартош Капустка.
После перерыва команды обменялись забитыми мячами. При этом Легия ушла от поражения на 88-й минуте.
Ответный поединок пройдет 31 июля в Польше. Начало матча в 22:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Чехия
Баник Острава (Чехия) – Легия (Польша) – 2:2
Голы: Шин, 13, Фридрих, 65 – Капустка, 32, Нсаме, 88
Видео голов и обзор матча
События матча
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