Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Баник Острава – Легия – 2:2. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Баник
24.07.2025 20:00 – FT 2 : 2
Легия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 июля 2025, 14:46 |
80
0

Баник Острава – Легия – 2:2. Видео голов и обзор матча

Легия спаслась от поражения в конце матча

25 июля 2025, 14:46 |
80
0
Баник Острава – Легия – 2:2. Видео голов и обзор матча
ФК Баник Острава

В четверг, 24 июля, в городе Острава (Чехия) состоялся матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. Баник Острава принимал польскую Легию.

Хозяева вышли вперед на 13-й минуте матча. Гол на свой счет записал Матей Шин. Легия сравняла счет на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Бартош Капустка.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами. При этом Легия ушла от поражения на 88-й минуте.

Ответный поединок пройдет 31 июля в Польше. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 24 июля, Чехия

Баник Острава (Чехия) – Легия (Польша) – 2:2

Голы: Шин, 13, Фридрих, 65 – Капустка, 32, Нсаме, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Пьер Нсаме (Легия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Михал Фридрих (Баник).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Бартош Капустка (Легия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Матей Син (Баник).
По теме:
Мидтьюлланд – Хиберниан – 1:1. Видео голов и обзор матча
Неймар помог Турану перед матчем Шахтера против Бешикташа в Лиге Европы
Андрей ВОРОБЕЙ: «При нем горняки неплохо начинали, а потом сдувались»
Лига Европы видео голов и обзор Баник Острава Легия Варшава
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это полный позор нашего футбола. Нельзя такое допускать»
Футбол | 25 июля 2025, 15:07 1
Йожеф САБО: «Это полный позор нашего футбола. Нельзя такое допускать»
Йожеф САБО: «Это полный позор нашего футбола. Нельзя такое допускать»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины уничтожил «Полесье»

Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Бокс | 25 июля 2025, 05:17 1
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше
Усик признался, что сказал Дюбуа после того, как нокаутировал его в реванше

Александр поддержал британца

«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций
Футбол | 25.07.2025, 10:06
«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций
«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Футбол | 24.07.2025, 21:55
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
Бокс | 25.07.2025, 06:20
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
Усик откажется от всех поясов. Известно, когда это будет
24.07.2025, 00:32
Бокс
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
Туран огорчил турок. Шахтер переиграл Бешикташ в Лиге Европы
24.07.2025, 23:00 194
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бешикташ – Шахтер? Толка никакого от них нет и не будет»
25.07.2025, 10:32 3
Футбол
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 13
Футбол
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 6
Футбол
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 5
Бокс
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 15
Футбол
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
ВИДЕО. Магучих ответила на хейт фанов и добавила фразу Усика
24.07.2025, 01:45 9
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем