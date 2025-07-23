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Лига Европы
Баник
24.07.2025 20:00 - : -
Легия
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Лига Европы
23 июля 2025, 15:39 | Обновлено 23 июля 2025, 15:40
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0

Баник – Легия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 24 июля в 20:00 по Киеву

23 июля 2025, 15:39 | Обновлено 23 июля 2025, 15:40
50
0
Баник – Легия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Легия Варшава

В четверг, 24 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешским «Баником Островом» и польской «Легией». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Баник Острава

В прошлом сезоне чемпионата Чехии коллектив завоевал 71 балл и занял 3-е место, получив благодаря этому право играть во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. От 2-й строчки на которой разместилась «Виктория Пльзень» команду отделяло всего 3 очка, а вот от лидера, столичной «Славии», «Баник» отстал 19 зачетных пунктов. В Кубке Страны клуб смог дойти до полуфинала, однако там потерпел поражение от будущего победителя «Сигмы» со счетом 2:3.

Легия Варшава

За 34 поединка Экстраклясы в прошлом сезоне коллектив завоевал 54 очка и занял 5-е место турнирной таблицы, отстав от тройки лучших по меньшей мере на 7 баллов. Однако победа в Кубке Польши позволила команде принять участие в квалификации еврокубков – в финале турнира «Легия» обыграла «Погонь» со счетом 3:4. Также в недавней игре за Суперкубок страны столичный коллектив победил 2:1 познанский «Лех». В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы поляки дважды минимально обыграли казахский «Актобе».

Интересные факты

  • «Баник» пропустил 34 гола в 35 играх чемпионата Чехии в прошлом сезоне – 3-й лучший результат среди команд чемпионской группы.
  • «Легия» отличилась 60-ю голами в прошлом сезоне Экстраклясы, лучший показатель только у чемпиона «Леха».
  • В последних 6 домашних поединках «Баник» одержал всего 2 победы, еще дважды проиграл и 2 раза сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua
Баник
24 июля 2025 -
20:00
Легия
Тотал меньше 2.5 1.82 Сделать ставку

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Легия Варшава Баник Острава прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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