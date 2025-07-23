В четверг, 24 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между чешским «Баником Островом» и польской «Легией». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Баник Острава

В прошлом сезоне чемпионата Чехии коллектив завоевал 71 балл и занял 3-е место, получив благодаря этому право играть во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы. От 2-й строчки на которой разместилась «Виктория Пльзень» команду отделяло всего 3 очка, а вот от лидера, столичной «Славии», «Баник» отстал 19 зачетных пунктов. В Кубке Страны клуб смог дойти до полуфинала, однако там потерпел поражение от будущего победителя «Сигмы» со счетом 2:3.

Легия Варшава

За 34 поединка Экстраклясы в прошлом сезоне коллектив завоевал 54 очка и занял 5-е место турнирной таблицы, отстав от тройки лучших по меньшей мере на 7 баллов. Однако победа в Кубке Польши позволила команде принять участие в квалификации еврокубков – в финале турнира «Легия» обыграла «Погонь» со счетом 3:4. Также в недавней игре за Суперкубок страны столичный коллектив победил 2:1 познанский «Лех». В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы поляки дважды минимально обыграли казахский «Актобе».

Интересные факты

«Баник» пропустил 34 гола в 35 играх чемпионата Чехии в прошлом сезоне – 3-й лучший результат среди команд чемпионской группы.

«Легия» отличилась 60-ю голами в прошлом сезоне Экстраклясы, лучший показатель только у чемпиона «Леха».

В последних 6 домашних поединках «Баник» одержал всего 2 победы, еще дважды проиграл и 2 раза сыграл вничью.

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Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua Баник Легия Тотал меньше 2.5 1.82 Сделать ставку

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