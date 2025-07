С кем клубы АПЛ чаще всего заключали трансферные соглашения с 2020 года?

Портал The Athletic опубликовал список клубов Английской Премьер-лиги и их самых частых трансферных партнеров с 2020 года.

Действующий чемпион АПЛ «Ливерпуль» чаще всего заключал сделки с «Брайтоном» и «Фулхэмом» (по 3 каждый).

Лондонский «Арсенал», который три года подряд становился серебряным призером чемпионата, больше всего сотрудничал с «Челси» и «Фулхэмом» (по 4 каждый).

Больше всего совместных трансферов проводили следующие пары команд:

«Большая шестерка» АПЛ и их частые трансферные партнеры

We’ve all been there. The news comes through. “We’re signing ANOTHER player from them?”



But who do Premier League teams actually do the most transfer deals with?@SteveMadeley78 has dug into the numbers and worked it out.



🔗 https://t.co/Z8DuF57nZS pic.twitter.com/ypSU6SdQVT