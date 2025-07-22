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Англия
22 июля 2025, 20:45 |
363
0

Самые результативные подписания клубов АПЛ в летнее трансферное окно 2024

Первое место разделили между собой игроки «Борнмута» и «Кристал Пелеса»

22 июля 2025, 20:45 |
363
0
Самые результативные подписания клубов АПЛ в летнее трансферное окно 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Эванилсон

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых результативных игроков АПЛ сезона 2024/25, которые перешли в клубы Премьер-лиги в летнее трансферное окно прошлого года.

Лидирующую позицию разделили между собой сразу два игрока: бразилец Эванилсон из «Борнмута» и сенегалец Исмаила Сарр из «Кристал Пелеса» (по 15 результативных действий).

На третьем месте оказался нападающий «Ипсвича» сезона 2024/25 Лиам Делап, который ныне является игроком лондонского «Челси» (14 очков по системе «гол + пас»).

В пятерку лидеров также вошли: Доминик Соланке («Тоттенхэм», 12) и Савиньо («Манчестер Сити», 11).

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Transfermarkt Эванилсон Исмаила Сарр Лиам Делап Доминик Соланке Савио Морейра трансферы АПЛ статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кристал Пэлас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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