Самые результативные подписания клубов АПЛ в летнее трансферное окно 2024
Первое место разделили между собой игроки «Борнмута» и «Кристал Пелеса»
Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых результативных игроков АПЛ сезона 2024/25, которые перешли в клубы Премьер-лиги в летнее трансферное окно прошлого года.
Лидирующую позицию разделили между собой сразу два игрока: бразилец Эванилсон из «Борнмута» и сенегалец Исмаила Сарр из «Кристал Пелеса» (по 15 результативных действий).
На третьем месте оказался нападающий «Ипсвича» сезона 2024/25 Лиам Делап, который ныне является игроком лондонского «Челси» (14 очков по системе «гол + пас»).
В пятерку лидеров также вошли: Доминик Соланке («Тоттенхэм», 12) и Савиньо («Манчестер Сити», 11).
The most impactful attacking Premier League signings last season ⚽️ pic.twitter.com/5t9pzNGm0w— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 22, 2025
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