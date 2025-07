Самые результативные подписания клубов АПЛ в летнее трансферное окно 2024

Известный портал Transfermarkt опубликовал список самых результативных игроков АПЛ сезона 2024/25, которые перешли в клубы Премьер-лиги в летнее трансферное окно прошлого года.

Лидирующую позицию разделили между собой сразу два игрока: бразилец Эванилсон из «Борнмута» и сенегалец Исмаила Сарр из «Кристал Пелеса» (по 15 результативных действий).

На третьем месте оказался нападающий «Ипсвича» сезона 2024/25 Лиам Делап, который ныне является игроком лондонского «Челси» (14 очков по системе «гол + пас»).

В пятерку лидеров также вошли: Доминик Соланке («Тоттенхэм», 12) и Савиньо («Манчестер Сити», 11).

The most impactful attacking Premier League signings last season ⚽️ pic.twitter.com/5t9pzNGm0w