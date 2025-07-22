Другие новости22 июля 2025, 11:33 |
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Неймар продолжает быть рекордсменом по суммарной стоимости всех трансферов
Кто из других игроков входит в топ-5 за всю историю?
22 июля 2025, 11:33 |
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Летнее межсезонье 2025 года отмечается большим количеством трансферов. Клубы платят большие деньги за новых игроков.
Однако пока неизменной остается пятерка игроков с рекордной суммарной стоимостью всех переходов.
Рекордсменом является Неймар, трансферы которого суммарно равны 400 млн евро.
Топ-5 игроков по суммарной стоимости всех трансферов
- 400 млн евро – Неймар (Бразилия)
- 369 млн евро – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 247 млн евро – Криштиану Роналду (Португалия)
- 220 млн евро – Усман Дембеле (Франция)
- 208 млн евро – Альваро Мората (Испания)
Neymar holds the highest cumulative transfer fee of all time at €400 million 😮💰 pic.twitter.com/8YzOU6qdKS— OneFootball (@OneFootball) July 22, 2025
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