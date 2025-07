Неймар продолжает быть рекордсменом по суммарной стоимости всех трансферов

Летнее межсезонье 2025 года отмечается большим количеством трансферов. Клубы платят большие деньги за новых игроков.

Однако пока неизменной остается пятерка игроков с рекордной суммарной стоимостью всех переходов.

Рекордсменом является Неймар, трансферы которого суммарно равны 400 млн евро.

Топ-5 игроков по суммарной стоимости всех трансферов

Neymar holds the highest cumulative transfer fee of all time at €400 million 😮💰 pic.twitter.com/8YzOU6qdKS