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22 июля 2025, 11:33 |
79
0

Неймар продолжает быть рекордсменом по суммарной стоимости всех трансферов

Кто из других игроков входит в топ-5 за всю историю?

22 июля 2025, 11:33 |
79
0
Неймар продолжает быть рекордсменом по суммарной стоимости всех трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Летнее межсезонье 2025 года отмечается большим количеством трансферов. Клубы платят большие деньги за новых игроков.

Однако пока неизменной остается пятерка игроков с рекордной суммарной стоимостью всех переходов.

Рекордсменом является Неймар, трансферы которого суммарно равны 400 млн евро.

Топ-5 игроков по суммарной стоимости всех трансферов

  1. 400 млн евро – Неймар (Бразилия)
  2. 369 млн евро – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  3. 247 млн евро – Криштиану Роналду (Португалия)
  4. 220 млн евро – Усман Дембеле (Франция)
  5. 208 млн евро – Альваро Мората (Испания)
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трансферы Неймар Ромелу Лукаку Криштиану Роналду Усман Дембеле Альваро Мората
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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