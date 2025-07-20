Рома проиграла бой. Бенфика в шаге от трансфера игрока сборной Колумбии

Португальская «Бенфика» близка к трансферу 25-летнего полузащитника «Палмейраса» Ришара Риоса.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист дал зеленый свет на свой переход и согласовал соглашение с «орлами».

В ближайшее время Риос отправится в Лиссабон, чтобы пройти медицинское обследование в новом клубе.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» предложила за Ришара 30 миллионов евро.

Активную борьбу за полузащитника вела римская «Рома», которая даже согласовала контракт с футболистом. Однако Риос решил продолжить карьеру именно в Португалии.

Всего в составе «Палмейраса» Риос провел 138 поединков, в которых оформил 11 голов и 10 ассистов.