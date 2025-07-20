Рома проиграла бой. Бенфика в шаге от трансфера игрока сборной Колумбии
Ришар Риос решил переехать в чемпионат Португалии
Португальская «Бенфика» близка к трансферу 25-летнего полузащитника «Палмейраса» Ришара Риоса.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист дал зеленый свет на свой переход и согласовал соглашение с «орлами».
В ближайшее время Риос отправится в Лиссабон, чтобы пройти медицинское обследование в новом клубе.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» предложила за Ришара 30 миллионов евро.
Активную борьбу за полузащитника вела римская «Рома», которая даже согласовала контракт с футболистом. Однако Риос решил продолжить карьеру именно в Португалии.
Всего в составе «Палмейраса» Риос провел 138 поединков, в которых оформил 11 голов и 10 ассистов.
🚨🦅 Richard Rios to Benfica, here we go! Deal agreed right now with Palmeiras after green light on player side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2025
Benfica director Rui Pedro Braz closed the agreement with mission in Brazil, price tag met and paid in 3 installments.
Rios will fly to Lisbon next week for medical. pic.twitter.com/TBlKh1lh9G
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