Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома проиграла бой. Бенфика в шаге от трансфера игрока сборной Колумбии
Португалия
20 июля 2025, 18:11 |
185
0

Рома проиграла бой. Бенфика в шаге от трансфера игрока сборной Колумбии

Ришар Риос решил переехать в чемпионат Португалии

20 июля 2025, 18:11 |
185
0
Рома проиграла бой. Бенфика в шаге от трансфера игрока сборной Колумбии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Риос

Португальская «Бенфика» близка к трансферу 25-летнего полузащитника «Палмейраса» Ришара Риоса.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, футболист дал зеленый свет на свой переход и согласовал соглашение с «орлами».

В ближайшее время Риос отправится в Лиссабон, чтобы пройти медицинское обследование в новом клубе.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» предложила за Ришара 30 миллионов евро.

Активную борьбу за полузащитника вела римская «Рома», которая даже согласовала контракт с футболистом. Однако Риос решил продолжить карьеру именно в Португалии.

Всего в составе «Палмейраса» Риос провел 138 поединков, в которых оформил 11 голов и 10 ассистов.

По теме:
Ман Юнайтед снова нацелился на звезду Спортинга. Он хочет в другой клуб
Клуб итальянской Серии А нацелен на подписание центрбека Шахтера
Бывшие лидеры Буковины нашли себе новые команды
Рома Рим Бенфика трансферы Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Португалии по футболу Фабрицио Романо Ришар Риос
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Бокс | 20 июля 2025, 04:12 0
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа
Эдди Хирн пояснил, почему Усик легко нокаутировал Дюбуа

Промоутер Энтони Джошуа высказался о победе Александра над Даниелем

Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Бокс | 20 июля 2025, 12:36 6
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен

Александр может провети поединок с Джозефом Паркером

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил об аренде игрока Колоса
Футбол | 20.07.2025, 17:27
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил об аренде игрока Колоса
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги объявил об аренде игрока Колоса
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Бокс | 20.07.2025, 01:12
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Вот и все. Украина уступает Канаде и прекращает борьбу в Лиге наций
Волейбол | 20.07.2025, 16:22
Вот и все. Украина уступает Канаде и прекращает борьбу в Лиге наций
Вот и все. Украина уступает Канаде и прекращает борьбу в Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
18.07.2025, 22:56
Футбол
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
18.07.2025, 23:13 9
Футбол
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
20.07.2025, 07:59
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
20.07.2025, 00:01 1
Бокс
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 9
Бокс
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
18.07.2025, 23:56
Футбол
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
20.07.2025, 08:19 3
Бокс
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
19.07.2025, 06:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем