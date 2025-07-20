Бенфика подала предложение в 30 миллионов за игрока Палмейрас
Ришар Риос приближается к Европе
25-летний бразильский полузащитник «Палмейраса» Ришар Риос ожидает решения клуба, который должен продать его в «Бенфику».
По информации инсайдера Николы Скиры, «Бенфика» предложила за Риоса 30 миллионов и ждет ответа.
Также известно, что Риос уже согласовал с «Бенфикой» условия контракта. Бразильский полузащитник может получать в Португалии 3 миллиона евро в год.
За Риоса также борется итальянская «Рома», но похоже, что он остановится на «Бенфике».
На счету полузащитника – 138 матчей в составе бразильского клуба, в которых он оформил 11 голов и 10 ассистов.
Напомним, что Риос приблизился к уходу из «Палмейраса» в римскую «Рому».
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