Бенфика подала предложение в 30 миллионов за игрока Палмейрас

25-летний бразильский полузащитник «Палмейраса» Ришар Риос ожидает решения клуба, который должен продать его в «Бенфику».

По информации инсайдера Николы Скиры, «Бенфика» предложила за Риоса 30 миллионов и ждет ответа.

Также известно, что Риос уже согласовал с «Бенфикой» условия контракта. Бразильский полузащитник может получать в Португалии 3 миллиона евро в год.

За Риоса также борется итальянская «Рома», но похоже, что он остановится на «Бенфике».

На счету полузащитника – 138 матчей в составе бразильского клуба, в которых он оформил 11 голов и 10 ассистов.

Напомним, что Риос приблизился к уходу из «Палмейраса» в римскую «Рому».