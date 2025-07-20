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Португалия
20 июля 2025, 04:53 | Обновлено 20 июля 2025, 05:05
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0

Бенфика подала предложение в 30 миллионов за игрока Палмейрас

Ришар Риос приближается к Европе

20 июля 2025, 04:53 | Обновлено 20 июля 2025, 05:05
70
0
Бенфика подала предложение в 30 миллионов за игрока Палмейрас
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний бразильский полузащитник «Палмейраса» Ришар Риос ожидает решения клуба, который должен продать его в «Бенфику».

По информации инсайдера Николы Скиры, «Бенфика» предложила за Риоса 30 миллионов и ждет ответа.

Также известно, что Риос уже согласовал с «Бенфикой» условия контракта. Бразильский полузащитник может получать в Португалии 3 миллиона евро в год.

За Риоса также борется итальянская «Рома», но похоже, что он остановится на «Бенфике».

На счету полузащитника – 138 матчей в составе бразильского клуба, в которых он оформил 11 голов и 10 ассистов.

Напомним, что Риос приблизился к уходу из «Палмейраса» в римскую «Рому».

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Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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