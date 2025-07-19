Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут провел 2 матча с Бристолем за закрытыми дверями
Англия
19 июля 2025, 22:04 |
80
0

Борнмут провел 2 матча с Бристолем за закрытыми дверями

Первую игру вишни выиграли 4:0, вторая закончилась со счетом 2:2

19 июля 2025, 22:04 |
80
0
Борнмут провел 2 матча с Бристолем за закрытыми дверями
ФК Бристоль Сити

19 июля состоялись два товарищеских матча между Борнмутом и Бристоль Сити.

Матчи проходили за закрытыми дверями, без болельщиков и трансляций.

Первую игру со счетом 4:0 выиграл Борнмут. Маркус Тавернье открыл счет, после чего Адриен Трюфферт забил два гола, а Антуан Семеньо закрепил победу.

Вторая игра закончилась ничьей 2:2. Эфраим Ебоа и Росс МакКрори отличились в составе Бристоля, а Эванильсон и Данго Уаттара забили голы за вишни.

По теме:
Олимпиакос благодаря голу Яремчука одержал победу в контрольном матче
Запорожский Металлург в спарринге обыграл Пенуэл
Левый Берег – Виктория Сумы. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Борнмут Бристоль Сити учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Бокс | 19 июля 2025, 01:55 1
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»

Джо очень хочет бой с украинцем

Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Футбол | 19 июля 2025, 19:22 0
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»

Невио Скала рассказал о своем отношении к Валерию Лобановскому

Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины накануне боя Усик – Дюбуа
Бокс | 19.07.2025, 12:22
Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины накануне боя Усик – Дюбуа
Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины накануне боя Усик – Дюбуа
Магучих осталась вне топ-тройки на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
Другие виды | 19.07.2025, 17:08
Магучих осталась вне топ-тройки на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
Магучих осталась вне топ-тройки на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы снялись с боя. Надо быть разумным»
Бокс | 19.07.2025, 08:00
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы снялись с боя. Надо быть разумным»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы снялись с боя. Надо быть разумным»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он закончит все одним ударом». Легенда бокса – о реванше Усик – Дюбуа
«Он закончит все одним ударом». Легенда бокса – о реванше Усик – Дюбуа
18.07.2025, 05:30
Бокс
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
17.07.2025, 16:55 15
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
Даниэль ДЮБУА: «Как Усик вообще посмел мне говорить подобное?»
18.07.2025, 07:30 6
Бокс
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Дембеле – 4-й, кто 1-й? Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч
17.07.2025, 18:30 11
Футбол
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
18.07.2025, 23:13 6
Футбол
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
18.07.2025, 17:25
Футбол
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
18.07.2025, 17:59 15
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
17.07.2025, 20:30 1
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем