Борнмут провел 2 матча с Бристолем за закрытыми дверями
Первую игру вишни выиграли 4:0, вторая закончилась со счетом 2:2
19 июля состоялись два товарищеских матча между Борнмутом и Бристоль Сити.
Матчи проходили за закрытыми дверями, без болельщиков и трансляций.
Первую игру со счетом 4:0 выиграл Борнмут. Маркус Тавернье открыл счет, после чего Адриен Трюфферт забил два гола, а Антуан Семеньо закрепил победу.
Вторая игра закончилась ничьей 2:2. Эфраим Ебоа и Росс МакКрори отличились в составе Бристоля, а Эванильсон и Данго Уаттара забили голы за вишни.
More minutes in the tank this afternoon 🔋— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 19, 2025
Thanks for the game and good luck for the season, @BristolCity 🤝 pic.twitter.com/uFANI43e3f
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