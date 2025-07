Борнмут провел 2 матча с Бристолем за закрытыми дверями

19 июля состоялись два товарищеских матча между Борнмутом и Бристоль Сити.

Матчи проходили за закрытыми дверями, без болельщиков и трансляций.

Первую игру со счетом 4:0 выиграл Борнмут. Маркус Тавернье открыл счет, после чего Адриен Трюфферт забил два гола, а Антуан Семеньо закрепил победу.

Вторая игра закончилась ничьей 2:2. Эфраим Ебоа и Росс МакКрори отличились в составе Бристоля, а Эванильсон и Данго Уаттара забили голы за вишни.

More minutes in the tank this afternoon 🔋



Thanks for the game and good luck for the season, @BristolCity 🤝 pic.twitter.com/uFANI43e3f