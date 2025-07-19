Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бристоль Сити – Бормнут. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Борнмут
19.07.2025 15:00 - : -
Бристоль Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 июля 2025, 06:40 |
15
0

Бристоль Сити – Бормнут. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 19 июля в 15:00 по Киеву

19 июля 2025, 06:40 |
15
0
Бристоль Сити – Бормнут. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

19 июля пройдет товарищеский матч, в котором Бристоль Сити встретится с Борнмутом. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Бристоль Сити

Команда довольно типична, таких немало в британской футбольной пирамиде: с долгой историей (в прошлом году отметили 130-летие) и минимумом успехов. Несколько раз получалось забиваться в высший дивизион, но это было давно и не надолго, а единственный кубковый финал (причем проигранный) случился в 1909-м. Зато с 2015-го года получается удерживать позиции в Чемпионшипе.

В нем в прошлом сезоне клуб показал неплохие результаты, заняв 6-е место с 68-ю очками. Но любые мысли об АПЛ разбил Шеффилд Юнайтед, дважды выиграв с идентичным счетом - по 0:3. Посмотрим, что получится у Штрубера. Он, кстати, уже работал на Туманном Альбионе, в 2019-2020 неплохо проявив себя в Барнсли.

Борнмут

Клуб не так давно сумел вернуть себе статус участника Премьер-Лиги. Еще при предшественниках Ираолы получилось закрепиться здесь. Ну, а с Антони вышло проявить еврокубковые амбиции. Даже продав год назад Доменика Соланке, с баском в прошлом сезоне футболисты долгое время рассматривались как один из фаворитов на еврокубки. Пусть даже в итоге все закончилось тем, что финишировали на девятой позиции.

И все же проект нацелен на прибыль. Год назад не пожалели главного бомбардира. Сейчас нет львиной части группы атаки: проданы Керкез и Хейсен, и даже Кепа уже в Арсенале, а Забарный полтора месяца на чемоданах. Остается верить, что местные скауты, как у них не раз получалось, найдут ушедшим замену, и, кстати, за Трюффьера Ренну не поскупились выложить немалую сумму.

Статистика личных встреч

Чтобы не вспоминать перипетии начала века, в 2020-2022 клубы играли в рамках Чемпионшипа, и четырежды кряду выигрывал Борнмут.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут успеха в исполнении номинальных гостей. Но у них оборона во многом собирается заново, и это может сказаться. Ставим, что в итоге будет достигнуто тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
19 июля 2025 -
15:00
Бристоль Сити
Тотал больше 2.5 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Гамбурге
Falcons – spirit. Прогноз и анонс на финал Esports World Cup 2025 по Dota 2
Tundra – pvision. Прогноз и анонс на матч за 3-е место на Esports World Cup
Бристоль Сити Борнмут Илья Забарный товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Бокс | 18 июля 2025, 10:26 2
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше

Рассматриваем три возможности для Александра

Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Бокс | 18 июля 2025, 07:30 1
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»
Тренер Дюбуа: «Мы так и не смогли это показать, Даниэль снялся с боя»

Дон Чарльз утверждает, что Дюбуа значительно улучшился

«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
Футбол | 18.07.2025, 23:56
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
СМИ назвали клуб, который готов перехватить Забарного у ПСЖ
Футбол | 18.07.2025, 22:24
СМИ назвали клуб, который готов перехватить Забарного у ПСЖ
СМИ назвали клуб, который готов перехватить Забарного у ПСЖ
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18.07.2025, 17:59
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Италией?
17.07.2025, 20:30 1
Волейбол
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
18.07.2025, 12:22 69
Футбол
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
Известный боксер требует от Усика отказаться от титулов. Он назвал причину
17.07.2025, 08:00 6
Бокс
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
17.07.2025, 16:55 15
Футбол
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
18.07.2025, 18:59
Бокс
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
17.07.2025, 16:51 6
Футбол
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
Амир ХАН: «Усик – Дюбуа? Я не даю ему никаких шансов»
17.07.2025, 07:45 3
Бокс
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
Итоги 1-го раунда Лиги Европы. Все пары Q2: Шахтер против Бешикташа
18.07.2025, 06:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем