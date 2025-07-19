19 июля пройдет товарищеский матч, в котором Бристоль Сити встретится с Борнмутом. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Бристоль Сити

Команда довольно типична, таких немало в британской футбольной пирамиде: с долгой историей (в прошлом году отметили 130-летие) и минимумом успехов. Несколько раз получалось забиваться в высший дивизион, но это было давно и не надолго, а единственный кубковый финал (причем проигранный) случился в 1909-м. Зато с 2015-го года получается удерживать позиции в Чемпионшипе.

В нем в прошлом сезоне клуб показал неплохие результаты, заняв 6-е место с 68-ю очками. Но любые мысли об АПЛ разбил Шеффилд Юнайтед, дважды выиграв с идентичным счетом - по 0:3. Посмотрим, что получится у Штрубера. Он, кстати, уже работал на Туманном Альбионе, в 2019-2020 неплохо проявив себя в Барнсли.

Борнмут

Клуб не так давно сумел вернуть себе статус участника Премьер-Лиги. Еще при предшественниках Ираолы получилось закрепиться здесь. Ну, а с Антони вышло проявить еврокубковые амбиции. Даже продав год назад Доменика Соланке, с баском в прошлом сезоне футболисты долгое время рассматривались как один из фаворитов на еврокубки. Пусть даже в итоге все закончилось тем, что финишировали на девятой позиции.

И все же проект нацелен на прибыль. Год назад не пожалели главного бомбардира. Сейчас нет львиной части группы атаки: проданы Керкез и Хейсен, и даже Кепа уже в Арсенале, а Забарный полтора месяца на чемоданах. Остается верить, что местные скауты, как у них не раз получалось, найдут ушедшим замену, и, кстати, за Трюффьера Ренну не поскупились выложить немалую сумму.

Статистика личных встреч

Чтобы не вспоминать перипетии начала века, в 2020-2022 клубы играли в рамках Чемпионшипа, и четырежды кряду выигрывал Борнмут.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут успеха в исполнении номинальных гостей. Но у них оборона во многом собирается заново, и это может сказаться. Ставим, что в итоге будет достигнуто тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,69).