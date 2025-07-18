Что ждет Зинченко? Арсенал назвал три игрока, которые должны покинуть клуб
Украинский защитник, Локонга и Виейра должны покинуть Лондон до старта сезона
Лондонский «Арсенал» определился с футболистами, которые должны покинуть команду до старта нового сезона Английской Премьер-лиги.
Спортивный журналист Дармеш Шет (Sky Sports News) сообщил, что «канониры» готовы выслушать любые предложения, чтобы продать левого защитника Александра Зинченко, центрального полузащитника Алберта Самби Локонгу и атакующего полузащитника Фабио Виейру.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на этих футболистов и надеется, что они уйдут во время летнего трансферного окна. На данный момент известно, что в услугах футболиста сборной Украины заинтересованы английские «Вест Хэм» и «Эвертон», а также турецкий «Фенербахче» и лично тренер Жозе Моуриньо.
В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. За все время пребывания в составе «канониров» на счету украинца – 91 поединок, три забитых мяча и пять ассистов. Ориентировочная стоимость защитника составляет 20 млн евро.
🚨 Arsenal are open to listening to suitable offers for Oleksandr Zinchenko, Fábio Vieira, and Albert Sambi Lokonga.— Arsenal Radar (@ArsenalRadar) July 18, 2025
Zinchenko and Lokonga are entering the final year of their contracts, while Vieira has two years remaining on his current deal.
[@skysports_sheth] #AFC pic.twitter.com/aGgUdQ1Uyu
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