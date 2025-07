Что ждет Зинченко? Арсенал назвал три игрока, которые должны покинуть клуб

Лондонский «Арсенал» определился с футболистами, которые должны покинуть команду до старта нового сезона Английской Премьер-лиги.

Спортивный журналист Дармеш Шет (Sky Sports News) сообщил, что «канониры» готовы выслушать любые предложения, чтобы продать левого защитника Александра Зинченко, центрального полузащитника Алберта Самби Локонгу и атакующего полузащитника Фабио Виейру.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на этих футболистов и надеется, что они уйдут во время летнего трансферного окна. На данный момент известно, что в услугах футболиста сборной Украины заинтересованы английские «Вест Хэм» и «Эвертон», а также турецкий «Фенербахче» и лично тренер Жозе Моуриньо.

В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. За все время пребывания в составе «канониров» на счету украинца – 91 поединок, три забитых мяча и пять ассистов. Ориентировочная стоимость защитника составляет 20 млн евро.

🚨 Arsenal are open to listening to suitable offers for Oleksandr Zinchenko, Fábio Vieira, and Albert Sambi Lokonga.



Zinchenko and Lokonga are entering the final year of their contracts, while Vieira has two years remaining on his current deal.



[@skysports_sheth] #AFC pic.twitter.com/aGgUdQ1Uyu