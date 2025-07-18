Что ждет Зинченко? Арсенал назвал три игрока, которые должны покинуть клуб

Лондонский «Арсенал» определился с футболистами, которые должны покинуть команду до старта нового сезона Английской Премьер-лиги.

Спортивный журналист Дармеш Шет (Sky Sports News) сообщил, что «канониры» готовы выслушать любые предложения, чтобы продать левого защитника Александра Зинченко, центрального полузащитника Алберта Самби Локонгу и атакующего полузащитника Фабио Виейру.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не рассчитывает на этих футболистов и надеется, что они уйдут во время летнего трансферного окна. На данный момент известно, что в услугах футболиста сборной Украины заинтересованы английские «Вест Хэм» и «Эвертон», а также турецкий «Фенербахче» и лично тренер Жозе Моуриньо.

В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. За все время пребывания в составе «канониров» на счету украинца – 91 поединок, три забитых мяча и пять ассистов. Ориентировочная стоимость защитника составляет 20 млн евро.