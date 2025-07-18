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  4. Шахтер – Триглав – 0:1. Товарищеское фиаско. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 12:36 | Обновлено 18 июля 2025, 12:37
468
0

Шахтер – Триглав – 0:1. Товарищеское фиаско. Видео голов и обзор

18 июля прошел товарищеский матч

18 июля 2025, 12:36 | Обновлено 18 июля 2025, 12:37
468
0
Шахтер – Триглав – 0:1. Товарищеское фиаско. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче горняки пропустили с углового.

Товарищеский матч. 18 июля
Шахтер – Триглав – 0:1
Гол: Крегар, 16

Запись матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Триглав видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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