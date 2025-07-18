Украина. Премьер лига18 июля 2025, 12:36 | Обновлено 18 июля 2025, 12:37
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Шахтер – Триглав – 0:1. Товарищеское фиаско. Видео голов и обзор
18 июля прошел товарищеский матч
18 июля 2025, 12:36 | Обновлено 18 июля 2025, 12:37
468
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
18 июля в 11:00 встречаются Шахтер Донецк и словенская команда Триглав Крань.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол в матче горняки пропустили с углового.
Товарищеский матч. 18 июля
Шахтер – Триглав – 0:1
Гол: Крегар, 16
Запись матча
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