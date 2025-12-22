Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Италия
Кто интересуется Артёмом? Рома получила запросы по трансферу Довбика

Украинский форвард Ромы может покинуть столицу Италии

Кто интересуется Артёмом? Рома получила запросы по трансферу Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

К украинскому нападающему римской «Ромы» Артему Довбику проявляют интерес несколько клубов, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «волк» уже получили запросы о возможном подписании 28-летнего нападающего от претендентов из Испании и Англии. Одним из этих клубов является «Эвертон», который рассматривает возможность обмена украинца на своего форварда Бету.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Ранее известный инсайдер Маттео Моретто рассказал о предложениях, которые получил Довбик.

