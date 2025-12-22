Кто интересуется Артёмом? Рома получила запросы по трансферу Довбика

К украинскому нападающему римской «Ромы» Артему Довбику проявляют интерес несколько клубов, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «волк» уже получили запросы о возможном подписании 28-летнего нападающего от претендентов из Испании и Англии. Одним из этих клубов является «Эвертон», который рассматривает возможность обмена украинца на своего форварда Бету.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Сейчас Артем восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

Ранее известный инсайдер Маттео Моретто рассказал о предложениях, которые получил Довбик.