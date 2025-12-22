10 побед подряд от Астон Виллы. Какие команды АПЛ имели более длинные серии

Астон Вилла в 17-м туре АПЛ продолжила свои победные серии как в АПЛ (6), так и во всех турнирах (10).

В ХХ веке команды Премьер-Лиги неоднократно имели победные серии из 10+ побед во всех турнирах.

Рекорд АПЛ этого столетия принадлежит Манчестеру Сити, который в 2020-2021 годах сумел победить в 21 матче подряд.

Самые длинные победные серии клубов АПЛ в ХХІ веке во всех турнирах