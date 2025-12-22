10 побед подряд от Астон Виллы. Какие команды АПЛ имели более длинные серии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
22 декабря 2025, 17:44 | Обновлено 22 декабря 2025, 17:46
Рекорд ХХІ века принадлежит клубу, победившему в 21 матче подряд во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine

Астон Вилла в 17-м туре АПЛ продолжила свои победные серии как в АПЛ (6), так и во всех турнирах (10).

В ХХ веке команды Премьер-Лиги неоднократно имели победные серии из 10+ побед во всех турнирах.

Рекорд АПЛ этого столетия принадлежит Манчестеру Сити, который в 2020-2021 годах сумел победить в 21 матче подряд.

Самые длинные победные серии клубов АПЛ в ХХІ веке во всех турнирах

  • 21 – Манчестер Сити (2020-2021)
  • 12 – Челси (2009)
  • 12 – Арсенал (2007)
  • 12 – Арсенал (2002)
  • 12 – Арсенал (2000)
  • 11 – Арсенал (2018)
  • 11 – Манчестер Сити (2017)
  • 11 – Манчестер Сити (2015)
  • 11 – Манчестер Юнайтед (2009)
  • 11 – Ливерпуль (2006)
  • 10 – Астон Вилла (2025)
  • 10 – Арсенал (2025)
  • 10 – Манчестер Сити (2023)
  • 10 – Ливерпуль (2019)
  • 10 – Челси (2016)
