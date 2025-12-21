Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла обновила клубный рекорд по количеству побед подряд в АПЛ
Англия
21 декабря 2025, 20:44 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:47
Астон Вилла обновила клубный рекорд по количеству побед подряд в АПЛ

Команда Унаи Эмери на этот раз победила в домашнем матче АПЛ Манчестер Юнайтед

Астон Вилла обновила клубный рекорд по количеству побед подряд в АПЛ

Астон Вилла обновила клубный рекорд, впервые в своей истории победив в 7 матчах подряд АПЛ.

Очередной жертвой бирмингемцев стал Манчестер Юнайтед в домашнем матче 17-го тура АПЛ (2:1).

Всего в активе подопечных Унаи Эмери уже 10 побед подряд во всех турнирах, что произошло впервые за 111 лет в истории клуба.

Победная серия Астон Виллы во всех турнирах (10 матчей)

  • Маккаби Т-А (2:0)
  • Борнмут (4:0)
  • Лидс Юнайтед (2:1)
  • Янг Бойз (2:1)
  • Вулверхэмптон (1:0)
  • Брайтон (4:3)
  • Арсенал (2:1)
  • Базель (2:1)
  • Вест Хэм Юнайтед (3:2)
  • Манчестер Юнайтед (2:1)
Манчестер Юнайтед Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Унаи Эмери
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
