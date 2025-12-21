Астон Вилла обновила клубный рекорд по количеству побед подряд в АПЛ
Команда Унаи Эмери на этот раз победила в домашнем матче АПЛ Манчестер Юнайтед
Астон Вилла обновила клубный рекорд, впервые в своей истории победив в 7 матчах подряд АПЛ.
Очередной жертвой бирмингемцев стал Манчестер Юнайтед в домашнем матче 17-го тура АПЛ (2:1).
Всего в активе подопечных Унаи Эмери уже 10 побед подряд во всех турнирах, что произошло впервые за 111 лет в истории клуба.
Победная серия Астон Виллы во всех турнирах (10 матчей)
- Маккаби Т-А (2:0)
- Борнмут (4:0)
- Лидс Юнайтед (2:1)
- Янг Бойз (2:1)
- Вулверхэмптон (1:0)
- Брайтон (4:3)
- Арсенал (2:1)
- Базель (2:1)
- Вест Хэм Юнайтед (3:2)
- Манчестер Юнайтед (2:1)
