Филипп БУДКОВСКИЙ: «Понимали, что нужно ценить жизнь и быть одним целым»

Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 16:27 |
Капитан «Зари» рассказал, как команда пережила трагедию, произошедшую с Владимиром Белоцерковцем

ФК Заря. Филипп Будковский

«Заря» первую часть чемпионата завершила на восьмом месте турнирной таблицы. Итог прошедшей части сезона подвел форвард «Зари» и один из лучших бомбардиров УПЛ Филипп Будковский.

– Уже полгода команда играет под руководством Виктора Скрипника. Что изменилось за это время в тренировочном процессе, в психологии команды?

– С приходом нового главного тренера у нас немного изменился стиль игры, тренировочный процесс. Каждый тренер проходит и внедряет свой стиль, показывает, что он хочет на футбольном поле. И мы приспособились к этому. Кто-то уже был знаком с ним, кто-то только познакомился. И эти полгода он посмотрел, как мы работаем под его руководством. И по моему мнению, он может быть доволен. Может, где-то нам чего-то и не хватало, но я думаю, что еще у нас будет время подготовиться, более адаптироваться и показать более прогрессивный футбол.

– Как минимум в трех играх Заря не досчиталась зачетных пунктов. Согласен ли, что должны были набрать по меньшей мере на три-пять очков больше?

– Я согласен. У нас были такие игры, где мы не смогли дожать. Где-то немного теряли концентрацию, но это также зависит от нашей команды, как мы адаптируемся на футбольном поле к счету. И где-то нам нужно дожать – нам этого не хватало, где-то нужно просто было сдержать и удержать результат. Мы тоже немного теряли концентрацию. Но мы также анализируем это и понимаем, что мы можем это улучшить.

– Один из этапов нашей жизни в этом году – это трудный момент, когда не стало Владимира Белоцерковца. Насколько это отразилось на команде? Насколько эта беда сплотила Зорю?

– Все понимали, что такая трагедия пришла в наш клуб и все были в шоке. И футболисты, которые вместе провели тренировочный сбор и вернулись. И тут такая случилась трагедия. Где-то и сплотила, и все понимали, что это ударит по команде, но мы собрались. Была это перед игрой с Кудровкой. Мы победили и посвятили победу ему. И хочется, чтобы многие победы мы ему посвящали. Потому что человек был с нами в одном коллективе. Была одна семья и остается нашей семьей. Всегда будем помнить Владимира и дай Бог, чтобы никогда не случалось больше таких трагедий. И мы понимали, что нужно ценить жизнь и быть одним целым.

– Расскажи молодым игрокам рецепт успеха, как быть одним из лучших бомбардиров чемпионата в 33 года.

– Тренироваться, отдавать все, что от тебя зависит на футбольном поле и просто не опускать руки и понимать, что футбольная карьера не долговечна. в 20 лет мне говорили, что я могу поиграть еще много лет, но раз-два – и уже 33. Поэтому надо ценить и время на футбольном поле, и тренировочное время, потому что по всему этому все будут скучать. Это работа, хобби, и просто внутренняя энергия. Так что ты занимаешься этим всю жизнь.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Филипп Будковский Заря Луганск Владимир Белоцерковец Виктор Скрипник
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
