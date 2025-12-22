Трансфер готовят на январь. На Миколенко появился титулованный претендент
Украинского защитника Эвертона хочет подписать Галатасарай
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает Fotospor.
По информации источника, стамбульский клуб заинтересован в трансфере 26-летнего воспитанника киевского «Динамо» уже в январе. Отмечается, что «Галатасарай» планирует подписать украинца на удовлетворительных для себя условиях.
В текущем сезоне Миколенко сыграл в составе «Эвертона» 16 матчей, результативными действиями не отличился. Контракт Виталия с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее стало известно, что подписать Миколенко хотят два клуба Бундеслиги.
