Трансфер готовят на январь. На Миколенко появился титулованный претендент

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает Fotospor.

По информации источника, стамбульский клуб заинтересован в трансфере 26-летнего воспитанника киевского «Динамо» уже в январе. Отмечается, что «Галатасарай» планирует подписать украинца на удовлетворительных для себя условиях.

В текущем сезоне Миколенко сыграл в составе «Эвертона» 16 матчей, результативными действиями не отличился. Контракт Виталия с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее стало известно, что подписать Миколенко хотят два клуба Бундеслиги.