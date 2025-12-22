Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер готовят на январь. На Миколенко появился титулованный претендент
Англия
22 декабря 2025, 16:28 | Обновлено 22 декабря 2025, 16:29
3

Трансфер готовят на январь. На Миколенко появился титулованный претендент

Украинского защитника Эвертона хочет подписать Галатасарай

3 Comments
Трансфер готовят на январь. На Миколенко появился титулованный претендент
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает Fotospor.

По информации источника, стамбульский клуб заинтересован в трансфере 26-летнего воспитанника киевского «Динамо» уже в январе. Отмечается, что «Галатасарай» планирует подписать украинца на удовлетворительных для себя условиях.

В текущем сезоне Миколенко сыграл в составе «Эвертона» 16 матчей, результативными действиями не отличился. Контракт Виталия с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее стало известно, что подписать Миколенко хотят два клуба Бундеслиги.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Burevestnik
і знов брехня...
Ответить
0
shar013
Тааак. Миколенко є, Шапаренко є, Довбик також є.... Щось давно вже ніхто не хоче Луніна купити. Недопрацьовують редактори...
Ответить
0
Serhii P.
На Миколенка з'явився "титулований" претендент  В Туреччину їдуть догравати, а Миколенко ще хоче грати, а не догравати. Думаю, в Прем"єр-Лізі Англії знайдуться кілька команд, які готові його купити.
Ответить
0
