Италия17 июля 2025, 17:10 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи сообщило о подписании лидера ПСВ
Ноа Ланг подписал контракт с «неаполитанцами»
17 июля 2025, 17:10 |
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26-летний нидерландский вингер ПСВ Ноа Ланг подписал контракт с итальянским «Наполи».
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
«Наполи» согласился заплатить за полузащитника 25 миллионов с дополнительными 2 миллионами евро в качестве бонусов.
Нидерландский клуб также получит 10 процентов от следующей продажи игрока.
В прошлом сезоне Ланг сыграл за ПСВ 29 матчей, забил 11 мячей и сделал 10 ассистов.
Ранее стало известно, что «Наполи» подпишет сербского голкипера «Торино».
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