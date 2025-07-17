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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи сообщило о подписании лидера ПСВ
Италия
17 июля 2025, 17:10 |
103
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи сообщило о подписании лидера ПСВ

Ноа Ланг подписал контракт с «неаполитанцами»

17 июля 2025, 17:10 |
103
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи сообщило о подписании лидера ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нидерландский вингер ПСВ Ноа Ланг подписал контракт с итальянским «Наполи».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

«Наполи» согласился заплатить за полузащитника 25 миллионов с дополнительными 2 миллионами евро в качестве бонусов.

Нидерландский клуб также получит 10 процентов от следующей продажи игрока.

В прошлом сезоне Ланг сыграл за ПСВ 29 матчей, забил 11 мячей и сделал 10 ассистов.

Ранее стало известно, что «Наполи» подпишет сербского голкипера «Торино».

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Наполи ПСВ Ноа Ланг трансферы трансферы Серии A
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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