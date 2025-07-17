ОФИЦИАЛЬНО. Наполи сообщило о подписании лидера ПСВ

26-летний нидерландский вингер ПСВ Ноа Ланг подписал контракт с итальянским «Наполи».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

«Наполи» согласился заплатить за полузащитника 25 миллионов с дополнительными 2 миллионами евро в качестве бонусов.

Нидерландский клуб также получит 10 процентов от следующей продажи игрока.

В прошлом сезоне Ланг сыграл за ПСВ 29 матчей, забил 11 мячей и сделал 10 ассистов.

Ранее стало известно, что «Наполи» подпишет сербского голкипера «Торино».