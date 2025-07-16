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Италия
16 июля 2025, 10:58 | Обновлено 16 июля 2025, 11:01
935
1

Звезда Ман Сити получил трансферное предложение от Наполи. Ждать ухода?

Эдерсон ответил итальянскому клубу на их заинтересованность

16 июля 2025, 10:58 | Обновлено 16 июля 2025, 11:01
935
1
Звезда Ман Сити получил трансферное предложение от Наполи. Ждать ухода?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Итальянский клуб «Наполи» контактировал с представителями «Манчестер Сити» относительно возможного трансфера голкипера Эдерсона.

По информации инсайдера Фабрицио Романа, «Наполи» находится в поисках вратаря из-за желания Антонио Конте усилить эту позицию.

Переговоры для итальянского клуба завершились негативно, поскольку Эдерсон и «Манчестер Сити» отказали представителю Серии А.

Бразильский вратарь находится в «Манчестер Сити» с сезона 2017/18. На счету голкипера 372 матча и 18 выигранных трофеев с клубом.

Напомним, что «горожане» подписали рекордный контракт с компанией Puma.

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Наполи Манчестер Сити Эдерсон чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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Перець
Все правильно в Ман сіті йде перебудова майже на всіх позиціях
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