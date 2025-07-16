Звезда Ман Сити получил трансферное предложение от Наполи. Ждать ухода?

Итальянский клуб «Наполи» контактировал с представителями «Манчестер Сити» относительно возможного трансфера голкипера Эдерсона.

По информации инсайдера Фабрицио Романа, «Наполи» находится в поисках вратаря из-за желания Антонио Конте усилить эту позицию.

Переговоры для итальянского клуба завершились негативно, поскольку Эдерсон и «Манчестер Сити» отказали представителю Серии А.

Бразильский вратарь находится в «Манчестер Сити» с сезона 2017/18. На счету голкипера 372 матча и 18 выигранных трофеев с клубом.

Напомним, что «горожане» подписали рекордный контракт с компанией Puma.