Звезда Ман Сити получил трансферное предложение от Наполи. Ждать ухода?
Эдерсон ответил итальянскому клубу на их заинтересованность
Итальянский клуб «Наполи» контактировал с представителями «Манчестер Сити» относительно возможного трансфера голкипера Эдерсона.
По информации инсайдера Фабрицио Романа, «Наполи» находится в поисках вратаря из-за желания Антонио Конте усилить эту позицию.
Переговоры для итальянского клуба завершились негативно, поскольку Эдерсон и «Манчестер Сити» отказали представителю Серии А.
Бразильский вратарь находится в «Манчестер Сити» с сезона 2017/18. На счету голкипера 372 матча и 18 выигранных трофеев с клубом.
Напомним, что «горожане» подписали рекордный контракт с компанией Puma.
🚨🔵 Napoli will sign new goalkeeper this summer as key request by Antonio Conte.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2025
Understand Napoli tried to sign Éderson from Man City with talks taking place last week but move off as not feasible.
🎥🇮🇹 https://t.co/kdGtSZOK5L pic.twitter.com/2dk3wvU7Gj
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