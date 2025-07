Звезда Ман Сити получил трансферное предложение от Наполи. Ждать ухода?

Итальянский клуб «Наполи» контактировал с представителями «Манчестер Сити» относительно возможного трансфера голкипера Эдерсона.

По информации инсайдера Фабрицио Романа, «Наполи» находится в поисках вратаря из-за желания Антонио Конте усилить эту позицию.

Переговоры для итальянского клуба завершились негативно, поскольку Эдерсон и «Манчестер Сити» отказали представителю Серии А.

Бразильский вратарь находится в «Манчестер Сити» с сезона 2017/18. На счету голкипера 372 матча и 18 выигранных трофеев с клубом.

Напомним, что «горожане» подписали рекордный контракт с компанией Puma.

🚨🔵 Napoli will sign new goalkeeper this summer as key request by Antonio Conte.



Understand Napoli tried to sign Éderson from Man City with talks taking place last week but move off as not feasible.



🎥🇮🇹 https://t.co/kdGtSZOK5L pic.twitter.com/2dk3wvU7Gj