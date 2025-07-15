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Англия
15 июля 2025, 17:24 | Обновлено 15 июля 2025, 17:32
1098
0

Манчестер Сити заключил сделку на 1 млрд. Это рекорд в АПЛ

Клуб продлил контракт с компанией Puma

15 июля 2025, 17:24 | Обновлено 15 июля 2025, 17:32
1098
0
Манчестер Сити заключил сделку на 1 млрд. Это рекорд в АПЛ
Sky Sports

Клуб АПЛ Манчестер Сити подписал новый контракт с компанией Puma, которая изготовляет для команды экипировку и является техническим спонсором.

Новый контракт рассчитан до конца сезона 2034/35 и принесет манчестерскому клубу 1 миллиард фунтов.

Сообщается, что 100 миллионов в год является рекордной сделкой в истории АПЛ и одной из топовых в европейском футболе. Минувший контракт приносил Манчестер Сити 65 миллионов в год.

В футболе больше от подобных спонсорских сделок зарабатывают только Реал (110 млн в год) и Барселона (105 млн в год).

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Манчестер Сити Puma спонсоры Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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