Манчестер Сити заключил сделку на 1 млрд. Это рекорд в АПЛ
Клуб продлил контракт с компанией Puma
Клуб АПЛ Манчестер Сити подписал новый контракт с компанией Puma, которая изготовляет для команды экипировку и является техническим спонсором.
Новый контракт рассчитан до конца сезона 2034/35 и принесет манчестерскому клубу 1 миллиард фунтов.
Сообщается, что 100 миллионов в год является рекордной сделкой в истории АПЛ и одной из топовых в европейском футболе. Минувший контракт приносил Манчестер Сити 65 миллионов в год.
В футболе больше от подобных спонсорских сделок зарабатывают только Реал (110 млн в год) и Барселона (105 млн в год).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист столкнулся с допинговым скандалом
Бой состоится 19 июля на Уэмбли