Манчестер Сити заключил сделку на 1 млрд. Это рекорд в АПЛ

Клуб АПЛ Манчестер Сити подписал новый контракт с компанией Puma, которая изготовляет для команды экипировку и является техническим спонсором.

Новый контракт рассчитан до конца сезона 2034/35 и принесет манчестерскому клубу 1 миллиард фунтов.

Сообщается, что 100 миллионов в год является рекордной сделкой в истории АПЛ и одной из топовых в европейском футболе. Минувший контракт приносил Манчестер Сити 65 миллионов в год.

В футболе больше от подобных спонсорских сделок зарабатывают только Реал (110 млн в год) и Барселона (105 млн в год).