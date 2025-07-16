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Англия
16 июля 2025, 08:57 |
404
0

Известный клуб, который выиграл АПЛ, начнет сезон с минус девятью баллами

«Лестер» наказан за нарушение, которое случилось еще в сезоне 2023/24 в Чемпионшипе

16 июля 2025, 08:57 |
404
0
Известный клуб, который выиграл АПЛ, начнет сезон с минус девятью баллами
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Лестер

Английский «Лестер», который побеждал в Премьер-лиге 2015/16, будет оштрафован на девять баллов из-за нарушений правил развития. Об этом сообщил журналист Sky Sports Роб Дорсетт.

Стоит отметить, что это нарушение было допущено клубом в сезоне 2023/24, когда «лисы» выступали в Чемпионшипе и завоевали путевку в элитный дивизион. Футбольная ассоциация Англии не хотела наказывать команду снятием очков в Премьер-лиге, поэтому отсрочила штраф.

По итогам прошлой кампании «Лестер» вылетел в Чемпионшип, поэтому было принято решение активировать наказание. В турнирной таблице перед первым туром в графе «очки» у команды будет отображаться «минус 9».

«Лестер» собирается подать апелляцию и надеется хотя бы на сокращение штрафа, так как считает наказание в минус девять баллов слишком серьезным. Представители команды уже готовят необходимые документы.

В новом сезоне клуб назначил другого главного тренера – вместо именитого Руда ван Нистелроя работать будет 43-летний испанский тренер «Куинз Парк Рейнджерс» Марти Сифуэнтес.

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Лестер штрафы
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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