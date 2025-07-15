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Англия
15 июля 2025, 20:28 | Обновлено 15 июля 2025, 20:37
235
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа нашел замену ван Нистелрою

Марти Сифуэнтес станет новым тренером «Лестера»

15 июля 2025, 20:28 | Обновлено 15 июля 2025, 20:37
235
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа нашел замену ван Нистелрою
QPR FC. Martí Cifuentes

43-летний испанский тренер «Куинз Парк Рейнджерс» Марти Сифуэнтес стал наставником «Лестера».

Об этом «лисы» сообщили официально.

Марти Сифуэнтес работает тренером с 2013 года. Начинал с команд низших дивизионов Испании. Сначала тренировал клуб «Руби» из Барселоны. Впоследствии перешел в «Сант Эндрю», а также тренировал «Хоспиталет».

В 2018 году возглавил норвежский «Сандерфьорд». Через два сезона оказался в датском клубе АаВ.

В сезоне 2022/23 работал с клубом «Хаммарби», а через год перешел в «Куинз Парк Рейнджерс».

На посту в «Лестере» Марти Сифуэнтес сменит Рууда ван Нистелроя. Контракт рассчитан до 2028 года.

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Куинз Парк Рейнджерс Лестер Чемпионшип назначение тренера чемпионат Англии по футболу
Александр Сильченко Источник: ФК Лестер
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