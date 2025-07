Ливерпуль собирается побороться за трансфер известного вингера Реала

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заинтересован в подписании бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго, сообщает авторитетный испанский инсайдер Санти Ауна.

По его информации, английский гранд в ближайшее время может официально вступить в борьбу за 23-летнего игрока. Слот высоко ценит технические и атакующие качества Родриго и рассматривает его как важное усиление для флангов атаки.

Контракт Родриго с «Реалом» действует до 2028 года. Готов ли мадридский клуб рассматривать его продажу – пока неизвестно.

Сам футболист неоднократно заявлял, что чувствует себя комфортно в Мадриде. В то же время приход Килиана Мбаппе может существенно повлиять на игровое время Родриго в новом сезоне.

В прошлом сезоне Родриго сыграл за «Реал» 54 матча и забил 14 голов во всех клубных турнирах.

