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Испания
16 июля 2025, 03:23 | Обновлено 16 июля 2025, 04:00
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0

Ливерпуль собирается побороться за трансфер известного вингера Реала

Родриго может сменить клуб в летнее межсезонье

16 июля 2025, 03:23 | Обновлено 16 июля 2025, 04:00
45
0
Ливерпуль собирается побороться за трансфер известного вингера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заинтересован в подписании бразильского вингера мадридского «Реала» Родриго, сообщает авторитетный испанский инсайдер Санти Ауна.

По его информации, английский гранд в ближайшее время может официально вступить в борьбу за 23-летнего игрока. Слот высоко ценит технические и атакующие качества Родриго и рассматривает его как важное усиление для флангов атаки.

Контракт Родриго с «Реалом» действует до 2028 года. Готов ли мадридский клуб рассматривать его продажу – пока неизвестно.

Сам футболист неоднократно заявлял, что чувствует себя комфортно в Мадриде. В то же время приход Килиана Мбаппе может существенно повлиять на игровое время Родриго в новом сезоне.

В прошлом сезоне Родриго сыграл за «Реал» 54 матча и забил 14 голов во всех клубных турнирах.

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Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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