Источник: дядя Рафаэля Надаля станет тренером третьей ракетки мира
Тони Надаль близок к тому, чтобы стать наставником Александра Зверева
64-летний испанский специалист Тони Надаль может стать тренером третьего номера рейтинга АТР Александра Зверева (Германия).
Как сообщает Sky Sport, сейчас Зверев тренируется в академии Надаля на Майорке, Испания. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.
Кроме того, издание утверждает, что и сам Рафаэль Надаль – племянник Тони – будет иногда подключаться и выступать в роли дополнительного коуча Зверева.
Практически всю карьеру Александра его тренером был его отец – Александр Зверев-старший.
Предыдущим турниром Зверева был Уимблдон-2025. Травяной мейджор в Лондоне немец покинул в первом же раунде.
🇩🇪 Alexander Zverev training today at the Rafa Nadal Academy, under the watchful eye of Toni Nadal pic.twitter.com/a1KBFjZQjI— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) July 14, 2025
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