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  4. Источник: дядя Рафаэля Надаля станет тренером третьей ракетки мира
ATP
15 июля 2025, 18:21 |
287
0

Источник: дядя Рафаэля Надаля станет тренером третьей ракетки мира

Тони Надаль близок к тому, чтобы стать наставником Александра Зверева

15 июля 2025, 18:21 |
287
0
Источник: дядя Рафаэля Надаля станет тренером третьей ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Надаль

64-летний испанский специалист Тони Надаль может стать тренером третьего номера рейтинга АТР Александра Зверева (Германия).

Как сообщает Sky Sport, сейчас Зверев тренируется в академии Надаля на Майорке, Испания. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Кроме того, издание утверждает, что и сам Рафаэль Надаль – племянник Тони – будет иногда подключаться и выступать в роли дополнительного коуча Зверева.

Практически всю карьеру Александра его тренером был его отец – Александр Зверев-старший.

Предыдущим турниром Зверева был Уимблдон-2025. Травяной мейджор в Лондоне немец покинул в первом же раунде.

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Тони Надаль Александр Зверев Рафаэль Надаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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