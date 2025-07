Источник: дядя Рафаэля Надаля станет тренером третьей ракетки мира

64-летний испанский специалист Тони Надаль может стать тренером третьего номера рейтинга АТР Александра Зверева (Германия).

Как сообщает Sky Sport, сейчас Зверев тренируется в академии Надаля на Майорке, Испания. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Кроме того, издание утверждает, что и сам Рафаэль Надаль – племянник Тони – будет иногда подключаться и выступать в роли дополнительного коуча Зверева.

Практически всю карьеру Александра его тренером был его отец – Александр Зверев-старший.

Предыдущим турниром Зверева был Уимблдон-2025. Травяной мейджор в Лондоне немец покинул в первом же раунде.

🇩🇪 Alexander Zverev training today at the Rafa Nadal Academy, under the watchful eye of Toni Nadal pic.twitter.com/a1KBFjZQjI