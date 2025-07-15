Источник раскрыл судьбу Буяльского на фоне интереса с MLS

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский летом 2025 года не покинет столичный клуб, несмотря на интерес со стороны клубов MLS. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, к 32-летнему футболисту постоянно присматриваются клубы из-за океана, но в это летнее трансферное окно никакой конкретики относительно потенциального трансфера капитана киян нет.

В сезоне 2024/25 Виталий Буяльский провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана киян в 3,5 миллиона евро.