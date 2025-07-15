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  4. Источник раскрыл судьбу Буяльского на фоне интереса с MLS
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 13:30 |
1101
0

Источник раскрыл судьбу Буяльского на фоне интереса с MLS

Капитан «Динамо» останется в киевском клубе

15 июля 2025, 13:30 |
1101
0
Источник раскрыл судьбу Буяльского на фоне интереса с MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский летом 2025 года не покинет столичный клуб, несмотря на интерес со стороны клубов MLS. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, к 32-летнему футболисту постоянно присматриваются клубы из-за океана, но в это летнее трансферное окно никакой конкретики относительно потенциального трансфера капитана киян нет.

В сезоне 2024/25 Виталий Буяльский провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана киян в 3,5 миллиона евро.

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Игорь Бурбас Динамо Киев трансферы Major League Soccer (MLS) Виталий Буяльский трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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