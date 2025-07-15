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Англия
15 июля 2025, 13:12 | Обновлено 15 июля 2025, 13:20
1230
0

Клуб АПЛ взял на сборы 20-летнего украинца. Он уже подписал контракт

Тимур Тутеров будет тренироваться с первой командой Сандерленда

15 июля 2025, 13:12 | Обновлено 15 июля 2025, 13:20
1230
0
Клуб АПЛ взял на сборы 20-летнего украинца. Он уже подписал контракт
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

Молодой украинский нападающий Тимур Тутеров отправится на летние предсезонные сборы в Португалию вместе с первой командой английского «Сандерленда», сообщает пресс-служба клуба.

20-летний футболист присоединился к «черным котам» еще в апреле 2023 года, но до сих пор не дебютировал за первую команду клуба в официальных матчах. Зато Тимур отыграл 29 матчей за молодежку «Сандерленда», отличившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Предыдущим клубом Тутерева был ковалевский «Колос», но в его составе на взрослом уровне он также не провел ни одного матча.

Стоит отметить, что другой украинский нападающий «Сандерленда», Назарий Русин, на сборы с командой не едет.

Ранее Тимур Тутеров подписал новый контракт с «Сандерлендом».

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Тимур Тутеров Сандерленд учебно-тренировочные сборы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Назарий Русин
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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