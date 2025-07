Клуб АПЛ взял на сборы 20-летнего украинца. Он уже подписал контракт

Молодой украинский нападающий Тимур Тутеров отправится на летние предсезонные сборы в Португалию вместе с первой командой английского «Сандерленда», сообщает пресс-служба клуба.

20-летний футболист присоединился к «черным котам» еще в апреле 2023 года, но до сих пор не дебютировал за первую команду клуба в официальных матчах. Зато Тимур отыграл 29 матчей за молодежку «Сандерленда», отличившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Предыдущим клубом Тутерева был ковалевский «Колос», но в его составе на взрослом уровне он также не провел ни одного матча.

Стоит отметить, что другой украинский нападающий «Сандерленда», Назарий Русин, на сборы с командой не едет.

Ранее Тимур Тутеров подписал новый контракт с «Сандерлендом».

