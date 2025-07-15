ВИДЕО. Ровно год назад Месси завоевал свой второй Кубок Америки в карьере
Для аргентинца этот трофей стал четвертым на международном уровне
Ровно год назад аргентинский нападающий Лионель Месси во второй раз в своей карьере завоевал трофей Копа Америка.
15 июля 2024 года состоялся финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Встреча завершилась минимальной победой «бело-голубых» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Лаутаро Мартинес на 112-й минуте поединка.
Для Месси этот титул стал четвертым официальным трофеем в составе национальной сборной Аргентины (Кубок Америки 2021, Финалиссима 2022, чемпионат мира 2022, Копа Америки 2024).
На международном уровне Лионель провел 193 матча, забил 112 голов и отдал 61 результативную передачу.
ВИДЕО. Лионель Месси празднует победу в Кубке Америки 2024
THE MOMENT WE'VE ALL BEEN WAITING FOR ✨👏— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024
LEO MESSI AND ARGENTINA LIFT THE COPA AMÉRICA TROPHY 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/AX3N8z2D5v
It's been a year since Lionel Messi won his second Copa América ✨🏆🏆🇦🇷 pic.twitter.com/tg8DIIFSnj— OneFootball (@OneFootball) July 14, 2025
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