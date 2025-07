ВИДЕО. Ровно год назад Месси завоевал свой второй Кубок Америки в карьере

Ровно год назад аргентинский нападающий Лионель Месси во второй раз в своей карьере завоевал трофей Копа Америка.

15 июля 2024 года состоялся финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Встреча завершилась минимальной победой «бело-голубых» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Лаутаро Мартинес на 112-й минуте поединка.

Для Месси этот титул стал четвертым официальным трофеем в составе национальной сборной Аргентины (Кубок Америки 2021, Финалиссима 2022, чемпионат мира 2022, Копа Америки 2024).

На международном уровне Лионель провел 193 матча, забил 112 голов и отдал 61 результативную передачу.

ВИДЕО. Лионель Месси празднует победу в Кубке Америки 2024

