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  4. ВИДЕО. Ровно год назад Месси завоевал свой второй Кубок Америки в карьере
Кубок Америки
15 июля 2025, 13:50 |
98
0

ВИДЕО. Ровно год назад Месси завоевал свой второй Кубок Америки в карьере

Для аргентинца этот трофей стал четвертым на международном уровне

15 июля 2025, 13:50 |
98
0
ВИДЕО. Ровно год назад Месси завоевал свой второй Кубок Америки в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ровно год назад аргентинский нападающий Лионель Месси во второй раз в своей карьере завоевал трофей Копа Америка.

15 июля 2024 года состоялся финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Встреча завершилась минимальной победой «бело-голубых» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Лаутаро Мартинес на 112-й минуте поединка.

Для Месси этот титул стал четвертым официальным трофеем в составе национальной сборной Аргентины (Кубок Америки 2021, Финалиссима 2022, чемпионат мира 2022, Копа Америки 2024).

На международном уровне Лионель провел 193 матча, забил 112 голов и отдал 61 результативную передачу.

ВИДЕО. Лионель Месси празднует победу в Кубке Америки 2024

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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