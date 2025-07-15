ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины завоевала свой 16-й Кубок Америки
Гол Лаутаро Мартинеса стал решающим
Год назад сборная Аргентины завоевала Копу Америку уже 16-й раз в своей истории.
15 июля 2024 года состоялся финальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Поединок завершился минимальной победой аргентинцев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Лаутаро Мартинес.
На пути к финалу аргентинцы одолели сборные Канады (2:0), Чили (1:0), Перу (2:0), Эквадора (1:1, 4:2 по пенальти) и снова Канады (2:0). Предыдущий трофей Копы Америки «бело-голубые» получили в 2021 году.
ВИДЕО. Аргентина – Колумбия. Финал Кубка Америки 2024
It's been a year since Argentina lifted their 16th Copa América 🥹🏆🇦🇷 pic.twitter.com/VtaF5PpOJq— OneFootball (@OneFootball) July 14, 2025
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