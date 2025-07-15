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Кубок Америки
15 июля 2025, 12:02 | Обновлено 15 июля 2025, 12:23
79
0

ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины завоевала свой 16-й Кубок Америки

Гол Лаутаро Мартинеса стал решающим

15 июля 2025, 12:02 | Обновлено 15 июля 2025, 12:23
79
0
ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины завоевала свой 16-й Кубок Америки
Getty Images/Global Images Ukraine

Год назад сборная Аргентины завоевала Копу Америку уже 16-й раз в своей истории.

15 июля 2024 года состоялся финальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Поединок завершился минимальной победой аргентинцев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Лаутаро Мартинес.

На пути к финалу аргентинцы одолели сборные Канады (2:0), Чили (1:0), Перу (2:0), Эквадора (1:1, 4:2 по пенальти) и снова Канады (2:0). Предыдущий трофей Копы Америки «бело-голубые» получили в 2021 году.

ВИДЕО. Аргентина – Колумбия. Финал Кубка Америки 2024

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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