Челси обошел Манчестер Сити по количеству трофеев в ХХІ веке

В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Этот титул стал для «Челси» уже 21-м в XXI веке. Интересным фактом является то, что ни один другой английский клуб не имеет в своем активе столько трофеев.

До этого лидером по количеству титулов был «Манчестер Сити» (20), но «Челси» благодаря победам в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира обошел «горожан» (21).

Топ-5 английских команд по количеству добытых трофеев в XXI веке выглядит сейчас следующим образом:

Напомним, в сезоне 2024/25 «Ливерпуль» победил в АПЛ, «Кристал Пэлас» – в Кубке Англии, «Ньюкасл Юнайтед» – в Кубке английской лиги, «Манчестер Сити» – в Суперкубке Англии, «Тоттенхэм» – в Лиге Европы, «Челси» – в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира.

