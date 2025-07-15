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  4. Челси обошел Манчестер Сити по количеству трофеев в ХХІ веке
Клубный чемпионат мира
15 июля 2025, 11:43 |
398
0

Челси обошел Манчестер Сити по количеству трофеев в ХХІ веке

Лондонцы победили в сезоне 2024/25 в двух турнирах

15 июля 2025, 11:43 |
398
0
Челси обошел Манчестер Сити по количеству трофеев в ХХІ веке
Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном матче клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Этот титул стал для «Челси» уже 21-м в XXI веке. Интересным фактом является то, что ни один другой английский клуб не имеет в своем активе столько трофеев.

До этого лидером по количеству титулов был «Манчестер Сити» (20), но «Челси» благодаря победам в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира обошел «горожан» (21).

Топ-5 английских команд по количеству добытых трофеев в XXI веке выглядит сейчас следующим образом:

  • 21 – Челси
  • 20 – Манчестер Сити
  • 18 – Манчестер Юнайтед
  • 17 – Ливерпуль
  • 9 – Арсенал

Напомним, в сезоне 2024/25 «Ливерпуль» победил в АПЛ, «Кристал Пэлас» – в Кубке Англии, «Ньюкасл Юнайтед» – в Кубке английской лиги, «Манчестер Сити» – в Суперкубке Англии, «Тоттенхэм» – в Лиге Европы, «Челси» – в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира.

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статистика клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Манчестер Сити Кристал Пэлас
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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